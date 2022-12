Scheidungsanwältin über Streit an Weihnachten: "Die Erwartungen sind zu hoch"

Die bevorstehenden Feiertage lösen bei vielen Menschen Vorfreude aus. Doch in manchen Familien sorgt die Aussicht auf ein paar Tage mit der Familie eher für Bauchschmerzen. Denn gerade unter einigen Ehegatten und Partnern ist der Streit zum Fest praktisch vorprogrammiert. Scheidungsanwältin Regina Hruscha erklärt, was man dagegen tun kann und warum man nicht um jeden Preis Weihnachten mit der ganzen Familie feiern sollte.

Paare sprechen, aber reden zu wenig

Viele Menschen haben an das Weihnachtsfest zu hohe Erwartungen. Das meint zumindest die Anwältin Regina Hruscha. „Alles muss perfekt sein. Von der Kleidung der Kinder bis zum Essen“, sagt sie. Wenn etwas einmal nicht so läuft wie geplant, sorge das schnell für Krach zwischen Eheleuten. Und weil man zu dieser Zeit den ganzen Tag aufeinanderhockt, kann es schon mal richtig fatal werden. Die Probleme und Streit-Ursachen fangen laut der Juristin aber oft schon viel früher an.

„Viele heiraten schlicht und ergreifend die falschen Leute“, sagt sie schulterzuckend. Auch wenn Gegensätze sich zunächst oft anziehen, enden Ehen zweier völlig unterschiedlicher Menschen oft im bösen Streit. Das liegt meist daran, dass die Kommunikation der Paare schon seit Jahren nicht mehr richtig funktioniert. „Die Paare sprechen zwar, aber reden zu wenig miteinander“, sagt Regina Hruscha.

Wenn ein Streit allerdings direkt an Weihnachten eskaliert und sich ein Paar scheiden lassen will, nimmt Regina Hruscha bis Neujahr keine Termine an.

Zu Weihnachten will die Anwältin, die schon über 30 Jahre aktiv ist, den Frieden wahren. Wenn dennoch jemand bei ihr anruft, dann hört sie sich die Geschichte natürlich trotzdem an. Bis zum neuen Jahr verweist sie dann aber an Psychologen oder Beratungsstellen. Scheidungsanträge stellt sie nicht.

Manchmal muss sie klagende Eheleute auch in die Schranken weisen, erzählt sie. Denn viele, die sich im Streit befinden, behaupten, ihnen ginge es besonders schlecht. Regina Hruscha zeigt aus dem Fenster. Gegenüber ihrem Büro am Marktplatz befindet sich das Seniorenzentrum Karlsstift. „Diese Leute, oder auch die im Krankenhaus, sind an Weihnachten ganz allein. Denen geht es an diesen Tagen wirklich schlecht, nicht streitenden Eheleuten. Das muss man den Leuten manchmal deutlich machen.“

Getrennt feiern sorgt für mehr Frieden

Auch bereits geschiedene Paare haben gerade zu Weihnachten zu hohe Erwartungen an das Fest. Zwanghaft versuchen sie laut Regina Hruscha, mit ihren Kindern zusammen zu feiern und den Schein zu wahren, alles sei gut. Davon rät sie aber dringend ab. „Die Kinder sind nicht blöd. Die spüren es, wenn es knistert“, sagt sie. Deshalb solle man das Weihnachtsfest den Kindern zuliebe am besten aufteilen. Zum Beispiel: Heiligabend verbringen die Kinder bei der Mutter, den ersten Weihnachtstag dann beim Vater.

Ihre wichtigste Empfehlung ist aber, die Erwartungen an Weihnachten grundsätzlich etwas herunterzuschrauben. „Auch was Geschenke angeht, die einem nicht gefallen“, sagt sie. „Darüber wird nie offen geredet, aber man sollte ehrlich zueinander sein.“