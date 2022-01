Am Donnerstag, 6. Januar 2022, um 16 Uhr gastiert das Theater Liberi mit „Schneewittchen – das Musical“ in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf. Der zeitlose Märchenklassiker der Brüder Grimm wird als modernes Musical für die ganze Familie auf die Bühne gebracht.

Das Tourneetheater aus Bochum ist bekannt für seine fantasievollen Familienmusicals. „Unsere Idee war es immer, das Musical-Erlebnis direkt vor die Haustür zu bringen“, erklärt Lars Arend (künstlerische Gesamtleitung) das