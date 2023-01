Schnelltest und PCR: Diese Stationen bieten in Schorndorf noch Corona-Tests an

Wer Angehörige im Krankenhaus oder im Pflegeheim besuchen möchte, muss weiterhin einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest vorlegen. In den vergangenen beiden Jahren war das lange Zeit einfach. Gefühlt gab es an jeder Straßenecke eine Teststation. Mittlerweile ist das Angebot etwas geschrumpft. Beispielsweise sind das Vivocheck-Testzentrum in der Fußgängerzone und der Testbus auf dem Bantel-Parkplatz nicht mehr geöffnet. Wo kann man sich in Schorndorf noch auf Corona testen lassen? Eine Übersicht.

Auf der Website des Landratsamts kann man weiterhin online Termine für PCR- und Schnelltests in Schorndorf ausmachen. An folgenden Stellen ist dies laut dem Landratsamt noch möglich:

Schnelltests in Schorndorf

Uhland-Apotheke, Feuerseestraße 13

Teststation am Marktkauf, Mittlere Uferstraße 5

Central-Apotheke am Kaufland, Lutherstraße 75

Gaupp'sche-Apotheke, Oberer Marktplatz 1

Kinderarztpraxis Dr. Ralf Brügel und Marina Hahn, Schillerstraße 63

PCR-Tests in Schorndorf

Uhland-Apotheke, Feuerseestraße 13

Central-Apotheke am Kaufland, Lutherstraße 75

Für wen sind Bürgertests kostenlos

Schnelltests sind seit einiger Zeit nicht mehr grundsätzlich kostenlos. Anspruch auf kostenlose Bürgertests haben laut dem Bundesgesundheitsministerium deshalb nur noch Besucherinnen und Besucher und Behandelte oder Bewohnerinnen und Bewohner in unter anderem folgenden Einrichtungen: Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen, voll- und teilstationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Einrichtungen für ambulante Operationen, Dialysezentren, ambulante Dienste oder stationäre Einrichtung der Eingliederungshilfe, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen, Obdachlosenunterkünfte sowie Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern.