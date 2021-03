Seit diesem Montag (08.03.) dürfen die Geschäfte in der Schorndorfer Innenstadt wieder öffnen. Einige der Händler freuen sich und zeigen sich optimistisch. Andere befürchten, dass die Geschäfte schon in wenigen Tagen wieder dichtmachen müssen. Oberbürgermeister Matthias Klopfer zeigt sich solidarisch mit den Händlern.

Schon am Vormittag sind einige Menschen in der Innenstadt unterwegs. In Anbetracht der vergangenen Wochen ein ungewohntes Bild. Roland Veil vom Geschäft „Betten-Veil“ in