Schorndorf: Aldi Nord verkürzt Öffnungszeiten, aber was macht die Konkurrenz?

Vor einiger Zeit hat der Geschäftsführer der Supermarktkette Tegut, Thomas Gutberlet, grundsätzlich kürzere Ladenöffnungszeiten in Deutschland gefordert. Dafür warb er in einem Brief an die Regierungen der Bundesländer. Diese Maßnahme soll – auch angesichts der Energiekrise – dabei helfen, Ressourcen zu schonen. Aldi Nord schließt nun als erster Lebensmitteleinzelhändler ab 1. November seine Filialen früher (um 20 Uhr). Damit will der Konzern seinen Beitrag zum Energiesparen leisten.

Schwesterunternehmen Aldi Süd schließt sich nicht an

Doch was sagt die Supermarkt-Konkurrenz? Gibt es Überlegungen oder gar Öffnungszeiten-Konzepte, Aldi Nord zu folgen? Die südliche Version von Aldi schließt sich ihrem Schwesterunternehmen bisher beispielsweise nicht an. „Unsere Aufgabe als Lebensmittelhändler ist es, die Grundversorgung unserer Kunden mit Waren des täglichen Bedarfs zu sichern. Wir richten unsere Öffnungszeiten nach den Bedürfnissen unserer Kunden aus“, lässt Aldi-Süd-Sprecherin Regina Tran Van wissen und fügt an: „Wir nehmen die aktuelle Situation sehr ernst. Aldi Süd setzt alle gesetzlichen Regelungen um und geht mit seinen Maßnahmen sogar über die Vorgaben der Energieeinsparverordnung hinaus. So senken wir die Temperatur in unseren Gebäuden ebenfalls in dem Maße ab, wie es die gesetzliche Vorgabe für öffentliche Gebäude vorsieht.“ Unabhängig davon habe Aldi Süd bereits weit vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, die zur Energieeffizienz in den Märkten und in den Logistikzentren beitragen.

Auch für Rocco Capurso, Inhaber des Marktkaufs Schorndorf, kommt eine Veränderung der Einkaufszeiten nicht infrage. Ein klares „Nein“ signalisiert er, man habe weiter bis 21 Uhr geöffnet. Sollten Zeiten verändert werden, dann sorge das vermutlich nur für eine kurzfristige Einsparung, „langfristig wird das aber am Umsatz spürbar sein“. Aus der Erfahrung wisse man: „Wenn wir als Einkaufsmarkt früher zumachen, wandern die Kunden ab. Sie haben auch andere Kanäle, um ihren Einkauf woanders zu erledigen“, sagt Marktkauf-Betreiber Rocco Capurso.

Die Rewe-Group positioniert sich eindeutig. Laut Pressesprecher Thomas Bonrath wird eine Verkürzung der Öffnungszeiten zur Energieeinsparung bei Rewe und Penny nicht erwogen: „Die damit erzielbare Energieeinsparung wäre marginal. Denn auf (Kälte-)Technik entfällt mehr als die Hälfte des Energiebedarfs unserer Märkte und sie ist unabhängig von den Öffnungszeiten.“ Grundsätzlich sei das Ziel, als Rewe-Group einen größtmöglichen Beitrag zu den bundesweit notwendigen Einsparungen zu leisten, ohne Einschränkungen für die Kundschaft. Die Vorgaben der Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz setze man wie gefordert um.

Genauso wie die Rewe-Group sieht Edeka derzeit keinen Anlass, einen reduzierten Service anzubieten. Edeka-Südwest-Pressesprecher Florian Heitzmann: „Es sind keine Anpassungen der Öffnungszeiten geplant. Der Großteil der Energie in unseren Märkten fällt ohnehin nicht für Beleuchtung, sondern für die Kühlung der Produkte an.“ Da die Mehrzahl der Märkte von selbstständigen Kaufleuten betrieben werde, könne man keine allgemeingültige Aussage machen. „Generell setzen wir uns aber bereits seit vielen Jahren kontinuierlich dafür ein, den Primärenergiebedarf von Märkten sowie von Gebäuden der Logistik und Produktion zu senken und die Energieeffizienz zu steigern“, so Heitzmann.

Kaufland Schorndorf weiter von 7 bis 22 Uhr geöffnet

Die meisten Märkte von Kaufland haben von 7 bis 22 Uhr geöffnet. So auch in Schorndorf in der Lutherstraße. Daran soll sich auch erst einmal nichts ändern: „Eine Verkürzung unserer Öffnungszeiten ist aktuell nicht geplant“, sagt ein Sprecher. Grund dafür sei, dass die längeren Öffnungszeiten „insbesondere den Berufstätigen“ entgegenkommen würden. Wie zahlreiche andere Händler auch hat Kaufland „in nahezu allen Filialen auf die stromsparende Beleuchtung mit LEDs umgestellt“. Viele Neubauten und Modernisierungen werden außerdem mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, deren erzeugter Strom in der jeweiligen Filiale genutzt wird.

Die Öffnungszeiten der Lidl-Filialen – in Schorndorfs Innenstadtnähe ist eine in der Heinkelstraße – unterscheiden sich laut Lidl-Sprecherin Michelle Mueller nach den örtlichen Gegebenheiten und richten sich nach dem Öffnungszeitengesetz des jeweiligen Bundeslandes: „Aktuell arbeiten wir in unseren Filialen, Logistiklagern und Verwaltungsstandorten an der Umsetzung der in der Energieeinsparverordnung geforderten Maßnahmen. Sofern technisch bereits möglich, sind seit dem ersten September die beleuchteten Werbeschilder im Außenbereich an Lidl-Filialen für den in der Verordnung vorgesehenen Zeitraum abgeschaltet. An den übrigen Filialen werden zurzeit die entsprechenden Vorbereitungen für die Abschaltung der beleuchteten Logos getroffen.“ Grundsätzlich sei Energieeffizienz ein zentrales Thema für Lidl als nachhaltiger Frische-Discounter und ein wichtiger Teil der Klimastrategie. Beispielsweise habe man flächendeckend die Umrüstung auf LED-Beleuchtung vorgenommen. Durch eine weiter optimierte Beleuchtung werde man in Neubauten zukünftig nochmals 30 Prozent mehr Energie einsparen.