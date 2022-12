Schorndorf: Apotheken mischen knappen Fiebersaft jetzt selbst

Wer schon mal ein Kind mit pochenden Ohrenschmerzen und 40 Grad Fieber trösten und mit klopfendem Herzen durch die Nacht schleppen musste, hat sofort eine Ahnung, was Lieferschwierigkeiten bei ibuprofenhaltigen Säften bedeuten. Seit Monaten gibt es einen Engpass. Angesichts der aktuellen Erkältungs- und Grippewelle hat sich die Situation so verschärft, dass Apotheker den Fiebersaft jetzt selbst mischen.

Eltern sollten Mischungen keinesfalls auf Vorrat kaufen

Abgegeben, betont der Schorndorfer Apotheker Thorsten Leiter auch auf einem Beitrag in Facebook, werden die 100-Milliliter-Fläschchen aber nur auf Rezept für akute Fälle. Für eine Vorratshaltung eignen sich die Mischungen nicht: „Sie sind nicht so lange haltbar wie Industrieware“, erklärt Leiter auf Anfrage und appelliert trotz aller Sorgen eindringlich an Eltern: Um die Versorgungslage nicht noch weiter zu verschärfen und alle kranken Kinder versorgen zu können, sollte keinesfalls auf Vorrat gekauft werden.

Es gibt noch wenig fertigen Fiebersaft

Selbst gemischten Fiebersaft gibt es aber nicht nur in der Uhland- und der Künkelin-Apotheke, sondern, das ist das Ergebnis einer telefonischen Umfrage, zum Beispiel auch noch in der Gaupp’schen Apotheke und – in kleiner Menge – in der Nord-Apotheke. In der Linden-Apotheke in Weiler gibt es sogar noch fertigen Fiebersaft und auch in der Central-Apotheke im Kaufland – allerdings nur auf Rezept.

Gemischt wird der Fiebersaft, der bei älteren Kindern auch durch zerkleinerte Ibuprofen-Tabletten ersetzt werden kann, in der Apotheke aus einer fertigen, mittlerweile ebenfalls knapp gewordenen Suspensionsgrundlage, in die Ibuprofen-Pulver eingerührt wird. Da der Geschmack von Fiebersäften für die Akzeptanz bei Kindern entscheidend ist, gibt es ihn in Leiters Apotheken süß mit Kirscharoma, um den bitteren Geschmack zu überdecken.

In den Apotheken fehlen nicht nur Fiebersäfte

Dass die Krankenkassen der Pharmaindustrie die Schuld an der Misere geben und „mangelnde Lieferfähigkeit“ beklagen – wie zuletzt in der Presse zu lesen –, ist für Apotheker Thorsten Leiter ein Hohn: Schließlich seien die Krankenkassen doch seit Jahren nicht bereit, auskömmliche Preise zu bezahlen: Für zehn Paracetamol-Zäpfchen gerade mal 1,21 Euro, für 100 Milliliter Ibuprofen-Saft an die drei Euro – „das ist einfach lächerlich und kann nicht funktionieren“, klagt Leiter und weiß, dass in anderen EU-Ländern deutlich mehr für die Medikamente bezahlt werden. „Wo die Ware dann hingeht, ist klar.“ Damit sich an der Situation etwas ändert, gibt es für Leiter nur einen Weg: „Da muss man Druck machen.“

Mehr als 250 knappe Medikamente

Schließlich fehlen in den Apotheken nicht nur Ibuprofen-Säfte und Paracetamol-Zäpfchen für Kinder. In der Datenbank des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte sind zurzeit mehr als 250 Medikamente aufgelistet, bei denen ein Lieferengpass besteht. Vor ein paar Jahren war die Antibiotika-Kombination Piperacillin/Tazobactam, die gegen resistente Keime eingesetzt wird, betroffen. Dann waren wichtige Adrenalin-Autoinjektoren, lebenswichtig für Allergiker bei anaphylaktischen Schocks, nicht mehr zu bekommen. Vor zwei Jahren wurden Chemotherapie-Infusionen für Brust- und Blasenkrebspatienten knapp und Anfang dieses Jahres war das Brustkrebs-Medikament Tamoxifen nur unter Schwierigkeiten zu bekommen.

Das Medikament, das in Deutschland 130.000 Frauen und wenige Männer im Durchschnitt fünf bis sieben Jahre lang täglich einnehmen, um nach einer überstandenen Brustkrebserkrankung einen Rückfall zu verhindern, war monatelang in deutschen Apotheken nicht mehr verlässlich zu bekommen. Und das lag nicht an Corona oder am Ukraine-Krieg und auch nicht am fehlenden Rohstoff, sondern war ebenfalls ein Preisproblem.

Der Festpreis für die Dreimonatspackung Tamoxifen liegt bei 8,80 Euro – egal ob es Preissteigerungen im Transport, bei der Verpackung oder den Rohstoffen gibt oder die Inflation noch weiter anzieht. Da wegen eines Preismoratoriums seit 1. August 2010 die Preise für bestimmte Medikamente eingefroren sind, können Hersteller entweder sehen, wie sie weiter kostendeckend produzieren, oder sie lassen es bleiben.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will jetzt gegensteuern

Mittlerweile hat sich zumindest bei Kindermedikamenten offenbar genug Druck aufgebaut, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montagabend, 19. Dezember, eingelenkt hat: Als Reaktion auf die Lieferengpässe bei Medikamenten plant sein Ministerium jetzt deutliche Änderungen bei den Preisregeln. Damit will Lauterbach kurzfristig gegensteuern, um einen größeren Markt als heute zu erschließen. So soll für bestimmte Präparate künftig das bis zu Eineinhalbfache des Festbetrags von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden.