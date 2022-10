Schorndorf: Darum sind in einer Sparkasse keine Papier-Überweisungen mehr möglich

Seit Anfang Oktober gibt es in der Sparkassen-Filiale in der Schorndorfer Nordstadt nur noch Selbstbedienungsautomaten und keine persönlichen Kundenberater mehr. Das ärgert vor allem viele ältere Kundinnen und Kunden. Denn seit keine Sparkassen-Angestellten mehr dort sind, gibt es auch keinen Briefkasten mehr. Papier-Überweisungsscheine können also gar nicht mehr abgegeben werden und gerade ältere Kundinnen und Kunden müssen extra in die Innenstadt fahren. Die Kreissparkasse begründet das mit Betrugsschutz.

Betrüger können Briefkasten leeren und Daten abgreifen

Die Welt der Banken verändert sich im Zuge der Digitalisierung rasch. Online-Banking macht für viele jüngere Leute das Leben einfacher. Deshalb schließen immer mehr Filialen, wie beispielsweise die Commerzbank am Oberen Marktplatz (wir berichteten). Doch einige ältere Menschen bevorzugen weiterhin das persönliche Bankgeschäft. Wer in Schorndorf Sparkassen-Kunde ist und einen Überweisungsschein in Papierform abgeben will, der muss allerdings bis ins Beratungscenter in der Schulstraße kommen.

„Standardmäßig halten wir an unseren Standorten, die nicht mehr personenbesetzt sind, keine Briefkästen vor“, teilt die KSK-Pressesprecherin Rebecca Krumma auf Nachfrage mit. Denn die 13 nicht besetzten Filialen im Landkreis sind nach Erfahrung der Bank anfälliger für Betrugsversuche.

Es gebe immer wieder Versuche, Überweisungen aus Briefkästen zu klauen. Die Betrüger wollen diese entweder manipulieren oder schlicht Kontodaten abgreifen. Dass in der Filiale in der Mittleren Brücke also kein Briefkasten mehr angebracht ist, soll in erster Linie dem Schutz der Kundinnen und Kunden dienen.

Wenn keine KSK-Mitarbeiter vor Ort sind, sei es außerdem nicht möglich, die Briefkästen regelmäßig zu leeren. „Damit ist leider nicht sichergestellt, dass die Anliegen unserer Kundinnen und Kunden - insbesondere Zahlungsaufträge - zeitnah bearbeitet werden“, erklärt Rebecca Krumma.

Doch den Kundinnen und Kunden, die kein Online-Banking nutzen wollen oder können, ist damit nicht geholfen. Extra den Weg in die Innenstadt auf sich zu nehmen, ist gerade für Seniorinnen und Senioren besonders anstrengend. Und weil sie dafür oft für wenige Kilometer in ihr Auto steigen, ist es auch nicht sonderlich ökologisch.

Sparkasse empfiehlt Online-Banking

Und wie will die Sparkasse das Problem lösen? „Uns ist bewusst, dass dies gerade für ältere Kundinnen und Kunden eine Umstellung bedeutet“, heißt es von Seiten der KSK-Pressesprecherin. Die Beraterinnen und Berater in den noch besetzten Filialen geben bei Bedarf auch frankierte Rückumschläge aus, berichtet Rebecca Krumma. So können Überweisungen auch per Post an die Sparkasse verschickt werden. Rückumschläge können aktuell aber auch nur im Beratungscenter in der Schulstraße abgeholt oder bei Bedarf über die „Direktfiliale“ nach Hause bestellt werden. Diese erreicht man entweder per Chat auf der Sparkassen-Website www.kskwn.de oder telefonisch unter 0 71 51/50 50. Die Hotline ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 19 Uhr besetzt.

„In Kürze“ sollen frankierte Rückumschläge aber auch in den SB-Filialen ohne Personal ausliegen. Die Kreissparkasse empfiehlt ihren Kunden aber grundsätzlich, Online-Banking zu nutzen. Das ist die sicherste Variante, teilt die Bank mit. Auch am Kontoserviceterminal, das es an allen SB-Standorten gibt, können direkt Überweisungen getätigt werden. „In den Beratungscentern geben unsere Beraterinnen und Berater sehr gerne Hilfestellung bei der Verwendung der SB-Terminals“, teilt Rebecca Krumma mit.