Mit Wartezeiten war im Bürgerbüro schon immer zu rechnen – zu Wochenbeginn, in den Mittagspausen, an Donnerstagen, Brückentagen und in der Ferienzeit. Doch das Jahr 2022 hat mit besonders langen Schlangen vor dem Eingang begonnen: Mehrmals mussten Bürgerinnen und Bürger, die etwa einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragen oder ins Ausländeramt wollten, unverrichteter Dinge wieder abziehen. Und selbst über die Online-Buchung auf www.schorndorf.de gibt es im Bürgerbüro keine freien