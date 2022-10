Schorndorf: Einzel-Appartements für Obdachlose statt Zwangs-WG

Im Juli des Jahres hat der Gemeinderat das Ende des maroden und vergammelten Obdachlosenheims im Hammerschlag eingeläutet. Weg von würdelosen Zwangs-Wohngemeinschaften, wie sie im Hammerschlag 2 zu finden sind, hin zu funktionalen Einzel-Appartements: Das war der Kern eines Grundsatzbeschlusses zur Obdachlosenunterbringung in der Stadt. Wo diese Appartements entstehen könnten, darüber hatte sich die Verwaltung im Sommer noch bedeckt gehalten, jetzt ist man einen Schritt weiter. Der Technische Ausschuss hat für die Aufstellung des Bebauungsplans „Altlache“ und damit für die planungsrechtlichen Grundlagen einer Obdachlosenunterkunft im Nordosten der Kernstadt grünes Licht gegeben. Zustimmen muss noch der Gemeinderat.

Fertigteile in Stahlbetonkonstruktion

Entstehen sollen auf dem Gebiet zwischen der Wieslauf, dem Jugendhaus Altlache und dem Baugebiet Wiesenstraße bis zu drei Gebäude mit jeweils zwei Etagen in Modulbauweise. Die Module sind Stahlbetonkonstruktionen, die nach Angaben von Klaus Konz, Fachgebietsleiter Gebäudemanagement, an Fertiggaragen erinnern und zusammengesetzt werden. Entstehen sollen 30 Wohneinheiten für 30 obdachlose Personen. Als Ersatz für den Hammerschlag, der aufgegeben wird, aber auch um den langfristigen Bedarf zu decken. Im Sommer waren in Schorndorf 43 Obdachlose gemeldet, die teilweise in angemieteten Wohnungen leben.

In der neuen Obdachlosenunterbringung wird jedes Appartement einen eigenen Eingang haben und über ein Zimmer mit Küchenzeile und Dusche verfügen – Privatsphäre ist künftig also kein Fremdwort mehr. Wie nötig dies ist, war eine zentrale Erkenntnis nach einem kommunalen Austausch zwischen Schwäbisch Gmünd und Schorndorf zum Thema Obdachlosenunterbringung. Einzelzimmer-Appartements könnten viele Probleme gleichzeitig lösen, hatte Christian Bergmann, Fachbereichsleiter Familie und Soziales, im Gemeinderat erklärt. Noch müssen sich die Menschen im Hammerschlag 2 Zimmer, Küche und Bad teilen, was zu vielen Konflikten führt. Weil viele der Bewohner gleich mehrere Probleme wie Sucht, Überschuldung, soziale Isolation und geringe Kontaktfähigkeit hätten, sei die dichte Belegung gerade mit diesem Personenkreis nicht mehr vertretbar, hatte Bergmann ausgeführt. Bis zum Neubau will die Stadtverwaltung im Hammerschlag 2 „angemessene Renovierungen“ vornehmen, um den regulären Betrieb aufrechtzuerhalten und die hygienischen Bedingungen zu verbessern.

Rund 178 000 Menschen waren in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamts zum Stichtag am 31. Januar in Not- oder Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Einer Studie des Deutschen Instituts für Menschenrechte zufolge sind Obdachlosenunterkünfte längst keine Notlösung mehr – die Menschen lebten dort überwiegend mehrere Monate und Jahre, teils unter menschenunwürdigen Bedingungen. In vielen Unterkünften seien Grund- und Menschenrechte wie das Recht auf Wohnen und auf Schutz vor Gewalt nicht gewährleistet. Zu den Kriterien würdiger Unterbringung gehören einer aktuellen Studie zufolge neben Gewaltschutz und hygienischen Standards unter anderem auch weitestgehende Einzelunterbringung, eine angemessene Anbindung an Schulen, Gesundheitseinrichtungen und soziale Einrichtungen sowie die Unterstützung durch Sozialarbeiter.

Wo genau die Modulbauten erstellt werden, ist noch unklar

Für den Bau der Appartements ist nun ein Grundstück gefunden – wo genau die Modulbauten ihren Platz finden sollen, ist noch unklar. Noch wolle man abwarten, an welcher Stelle der artenschutzrechtliche Eingriff am geringsten ist und dann abwägen, wie die Erschließung funktionieren kann, da die Zufahrt zu den Gebäuden sichergestellt sein muss, so Franziska Haist, Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung, auf Anfrage. Tatsächlich bringt die Modulbauweise besondere Anforderungen an die Erschließung mit sich: Laut Gebäudemanagement-Chef Klaus Konz wird ein Kran nötig sein, um die Fertigteile aufzustellen.

Das Gebiet ist hochwassergefährdet

Das Plangebiet ist 4400 Quadratmeter groß. Den Erkenntnissen der Stadt zufolge befinden sich dort keine Schutzgebiete, Biotope oder Naturdenkmäler. Teile des Plangebiets sind besonders hochwassergefährdet. Südlich des Plangebiets befindet sich entlang der Wieslauf eine Hochwasserschutzeinrichtung. Das Büro Faktorgruen aus Stuttgart hatte die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung übernommen und für die meisten Artengruppen „mit hinreichender Sicherheit“ ausgeschlossen, dass artenschutzrechtlich relevante Tier- und Pflanzenarten vorkommen. Ob dort geschützte Vogel- oder Fledermausarten leben, muss im weiteren Verfahren untersucht werden.

Gibt der Gemeinderat grünes Licht, wird die Planung für Hochbau und Erschließung konkretisiert. Wann mit dem Bau gestartet werden kann, ist noch unklar.