Schorndorf: Entwürfe für neues Quartier der Generationen: Bürger dürfen mitreden

Den Sommer über hatten Planungsbüros Zeit, ihre Entwürfe für das geplante „Quartier der Generationen“ auf dem ehemaligen Bauhofareal einzureichen. Die besten fünf Entwürfe wurden nun von der Stadtverwaltung und der ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH in einer Online-Präsentation vorgestellt. Weil sich Bürgerinnen und Bürger einbringen sollen, stehen die Entwürfe nun bis zum 19. Oktober zur Diskussion. Dann entscheidet ein Preisgericht über den besten Vorschlag.

Fünf verschiedene Entwürfe mit manchen Überschneidungen

Ziel der Stadt ist ein grünes, klimaresilientes und nachhaltiges Quartier, das alles bietet, was man zum Leben braucht. Das 1,5 Hektar große Areal zwischen Bahnhof und Rems soll in Zukunft Leben, Arbeit und Pflege der dort lebenden Menschen vereinen. Wohnungen, Bildungseinrichtungen, Kulturstätten und Nahversorgung - all das soll im „Quartier der Generationen“ bei möglichst kurzen Wegen Platz finden. Jeder Entwurf kann mit Modellbildern und einer genauen Beschreibung auf der Webseite quartier-der-generationen-schorndorf.de eingesehen werden. Aufgrund der Aufgabenstellung der Stadt gibt es viele Überschneidungen. Im Kommentarfeld kann jede Bürgerin und jeder Bürger Anmerkungen zu den Planungen machen.

Der erste der fünf Entwürfe hört auf den Namen „Remsgässle Schorndorf.“ Die namensgebende Remsgasse soll sich quer durch das Gelände strecken. Außerdem sollen die Rems und der Mühlbach wieder erlebbar gemacht werden. Und zwar an den sogenannten Rems-Tribünen mit östlicher Freiluftbühne und einem Abenteuerspielplatz in westlicher Richtung. Die Gebäude sind für verschiedene Nutzungen konzipiert und sollen nur punktuell mit Fundamenten und ohne Keller gebaut werden. So können sie zum einen einfach rückgebaut werden, zum anderen wird die Oberflächenversiegelung somit möglichst begrenzt. In Richtung Vorstadtstraße soll ein Pflegeheim entstehen.

Der zweite Entwurf will ebenfalls das Remsufer wieder zugänglich machen. Die besondere Lage ist das Leitthema des Quartiers, so die Planer. Vor allem der große Quartiersplatz direkt am Fluss zeigt das. Ansonsten sollen flexible Freiräume für unterschiedliche Nutzungen geschaffen werden. Die geplanten Zeilenbauten und mehrgeschossige Häuser sollen den unterschiedlichsten Zwecken dienen: als Co-Working-Space, inklusive Wohneinrichtungen oder Pflegestation. Entlang der „Produktiven Promenade“, wie sie das Planungsbüro nennt, wird eine Schreinerwerkstatt vorgeschlagen.

Renaturierung und Urban Gardening

Der dritte Entwurf hört auf den Namen „Aus Grau wird Grün“. Das gesamte Viertel soll im Gegensatz zu den anderen etwas weiter abseits der Rems entstehen, damit dort ein „Remspark“ angelegt werden kann. Es werden zwei Haustypen – Gottlieb und Emma – entwickelt, die es den Akteuren ermöglichen sollen, ihre individuellen Vorstellungen von Wohnen in einem gesetzten Rahmen zu realisieren. Dies ermöglicht flexible und vielfältige Grundrisse. Der „Daimlerturm“ soll als Hochhaus besonders herausstechen. Wie die anderen Entwürfe auch, ist das Quartier vollkommen autofrei geplant. Parkmöglichkeiten soll es am sogenannten „Mobility Hub“ und an den Eingängen zum Quartier geben.

Der vierte Vorschlag plant mit drei größeren u-förmigen Gebäuden. Diese sind auf dem Konzept so platziert, dass an der Rems eine große Aufenthaltsfläche entsteht. Das Ufer soll einen vergleichsweise natürlichen Charakter bekommen. Außerdem soll es im Süden des Quartiers Flächen zum urbanen Anbau von Obst und Gemüse geben. Autos sollen in zwei Hochgaragen untergebracht werden.

Auch im fünften Entwurf steht die Renaturierung des Remsufers im Vordergrund. Drei kompakte Gebäude sollen für verschiedene Nutzungen gebaut werden. Die Planer sprechen vom Prinzip der Fünf-Minuten-Stadt. Jeder Punkt im Quartier, egal ob Quartiertreff oder Bushaltestelle, soll innerhalb von fünf Minuten erreicht werden können. Außerdem soll es viele Dachterrassen geben, auf denen teilweise urbanes Gärtnern möglich sein soll.