Schorndorf: Felitec mit Mittelstandspreis für soziale Verantwortung ausgezeichnet

Die Freude kann Felitec-Geschäftsführer Felix Liehr nun wirklich nicht verbergen: „Mir imponiert es, wenn Menschen nach einer schweren Zeit aus eigener Kraft auf die Beine kommen. Bestes Beispiel hierfür ist mein CSR- und Reputationsdirektor Oliver Raach, der sich selbst nach einem schweren Unfall ins Leben zurückgekämpft hat und nun sehr erfolgreich als Mutmacher und Motivator sein Wissen weitergibt, durch seine authentische Ausstrahlung andere in seinen Bann zieht und zu neuer Lebensqualität verhilft.“

Wertschätzender Dialog mit Wirtschaftsministerin

Bereits zum 16. Mal haben Caritas und Diakonie in Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus den „Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg“ vergeben. Unter den Preisträgern: das Unternehmen Felitec-Fahrzeugtechnik aus Schorndorf-Schlichten. Beim bundesweit teilnehmerstärksten Wettbewerb, der besondere Corporate-Social-Responsibility-Aktivitäten (CSR) mittelständischer Unternehmen ehrt, ist der Schorndorfer Fahrzeugumrüster für mobilitätseingeschränkte Menschen als eines der vier beispielhaften Unternehmen aus über 200 Top-Firmen von der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut mit der „Goldenen Lea-Löwen-Urkunde“ geehrt worden. „Es war ein sehr wertschätzender Dialog mit der Wirtschaftsministerin“, so Oliver Raach. Während Felitec-Geschäftsführer Felix Liehr für die Produkt-Innovationen verantwortlich zeichnet, vertritt Raach das Unternehmen „nach außen“. Vielseitig gebildet und ausgebildet publiziert er viel beachtete Veröffentlichungen in Fachmedien über das perfekte Zusammenspiel von Krankheitsbildern, Fahrzeugumbau und Sicherheit im Straßenverkehr. Dabei spielt sein eigenes Schicksal eine Rolle: Nach einem Autounfall 2005, den er nur knapp überlebte, erkannte er in der Hilfe für Menschen mit Behinderung seine Lebensaufgabe. Der 57-Jährige schuf sich somit sein eigenes Betätigungsfeld, in dem er sich unkonventionell und mit Leidenschaft bewegt.

Als erster in Deutschland öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Kfz-Versorgung körperbehinderter und hirnverletzter Menschen vertritt Raach zusätzlich deren Interessen in öffentlichen Gremien. Raach: „Meine große Leidenschaft gilt aber dem Ehrenamt als Resilienz-Coach und Kognition-Artist für in Not geratene Familien mit behinderten Kindern und jungen Erwachsenen.“ Stolz ist er auf sein selbst entwickeltes 7-Säulensystem „Train the brain like ORA“. Damit verschafft er Kindern und Jugendlichen wieder neue Perspektiven, hilft mit großem Erfolg Prüfungen zu bestehen und alleinstehende Mütter mit behinderten Kindern aus der Einsamkeit zu holen.

Raach erklärt: „’Train the brain like ORA’ basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der Hirnforschung, auf Selbsterlebtem und auf meiner Empathie, gewonnen und gespeist aus den Erfahrungen und Empfindungen aufgrund meiner lebensbedrohenden Verletzungen.“

Eine Empathie, die Oliver Raachs Tun und Wirken prägt. Wie Phönix aus der Asche habe sich der willensstarke Motivator nach schweren Schicksalsschlägen wieder ins Leben zurückgekämpft, heißt es in der Laudatio der Wirtschaftsministerin, und er engagiere sich seither in vielerlei Richtungen, um Menschen mit Handicap oder in Not zu helfen – beruflich sowie ehrenamtlich. Er mache ihnen Mut, ermuntere und coache sie, an ihre eigenen Stärken nicht nur zu glauben, sondern sie auch einzusetzen. Nicole Hoffmeister-Kraut: „Oliver Raach schenkt Freude, Zuversicht, dem einen oder anderen vielleicht auch ein Glücksgefühl. In der heutigen von Corona, Krieg, Angst, Mobbing und dem Auseinanderdriften der Gesellschaft geprägten Zeit erst recht ein schönes Unterfangen. „

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, die Caritas und die Diakonie in Baden-Württemberg würdigen mit der Auszeichnung das freiwillige soziale und gesellschaftliche Engagement von Persönlichkeiten und Unternehmen. Seit 2007 wird die Lea-Trophäe (Goldener Löwe) vergeben. Lea steht für Leistung, Engagement und Anerkennung.

Über Felitec

Felitec baut seit 26 Jahren Fahrzeuge für Menschen mit Behinderungen und entwickelt innovative Lösungen für jeden Grad der Mobilitätseinschränkung. Erst im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg sowie dem größten Industrieverband in Europa, dem VDMA zum „Ausgezeichneten Ort Industrie 4.0“ gekürt und gehört nun zu den 100 bedeutendsten solchen Orten. In der Mobilitätsszene genießt der Ideenreichtum von Geschäftsführer Felix Liehr den „Daniel-Düsentrieb-Status“.