Seit 2008 treten Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Vom 21. Juni bis 11. Juli fand die Aktion auch in diesem Jahr wieder in Schorndorf statt und alle, die in der Stadt leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, konnten an dem Event teilnehmen. 26 Teams und insgesamt 346 Radfahrerinnen und Radfahrer schafften es innerhalb von drei Wochen, unglaubliche 84 382 Kilometer zurückzulegen. „Eine wirklich sagenhafte Leistung“, lobte