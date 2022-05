Schorndorf-Haubersbronn: Künstler Adler & Zirkelbach feiern 36 Jahre „Atelier 4“

Das Atelier ist ein ganz besonderer Ort. Neben seiner wichtigsten Funktion als Werkstatt des Künstlers ist es zugleich oft Lager und Ausstellungsraum. Und dann wird es natürlich diesen gewissen Ruch der Bohème nicht los, als Stätte des Lasters, in welcher, vermutet der brave Bürger, die wildesten Feste gefeiert werden.

Nun laden die beiden Künstler Andreas Heinrich Adler und Gez Zirkelbach in ihre Werkstatt und feiern stattliche 36 Jahre des gemeinsamen „Atelier 4“, das inzwischen im Industriegebiet von Haubersbronn zu finden ist. Dazu haben sie als Ausstellungsgast den befreundeten Fotografen Stefan Mayer geladen, der einige seiner jüngsten Arbeiten zeigt und zur Vernissage die Einführung hält. Zudem wird es Musik mit Frank Appeal von „beautYfools“ geben.

Zu sehen sind neue Werke und manch Verborgenes aus der Schublade

Aber dass man sich jetzt mit der wilden Fest-Erwartung nicht vertut: Adler und Zirkelbach sind in erster Linie gern aber hart arbeitende Künstler. Und ihr Atelier ist eher keine Laster- sondern vielmehr eine Schatz-Höhle gestapelter Reichtümer, eine Wunderkammer voller Kunstwerke. Und genau dazu, zum „Schätze-Heben“ (und dafür ein bisschen Geld geben, denn auch Künstler wollen leben), genau dazu, aber auch zum Schauen, Plaudern und Genießen, öffnen Adler und Zirkelbach ihr Atelier.

„Ich freue mich, dass wir aufmachen und verschiedene Sachen zeigen, manches auch aus der Schublade heraus“, verspricht Gez Zirkelbach. Und Stefan Mayer, mit Blick auf das im doppelten Wortsinn kunstvolle Atelier: „Dieses Labor hier ist sehr besonders. Was ihr euch bewahrt habt, ist eine wahnsinnige Anziehungskraft.“ Und das hat Tradition. „Seit 36 Jahren gibt es dieses Festle“, erklärt Adler. „Und wir haben es immer konsequent zu zweit gemacht.“

Vorgestellt und erworben werden können dabei auch neue Kataloge der drei Künstler. „Panische Zeiten“ versammelt Werke von Gez Zirkelbach (auch Zusammenarbeiten mit Karsten Kretschmer und Adler) aus den vergangenen beiden Corona-Jahren, die durch eine weltzugewandte Kraft, ja Wucht faszinieren.

„When I’m 64“ nennt Adler seinen Katalog, in dem immer wieder neuartige Bilderfindungen des Künstlers überraschen - und Lust auf die Originale machen.

Dazu Gelegenheit ist bei der Vernissage am Freitag, 13. Mai, ab 19.30 Uhr, sowie Samstag, 14., und Sonntag, 15. Mai, jeweils von 11 bis 20 Uhr in der Wieslauftalstraße 143 in Haubersbronn.

„Farben lösen Gefühle aus, da finden viele Gespräche statt“, freut sich Gez Zirkelbach und gibt dann im Scherz zu: „Aber eigentlich machen wir das nur, um endlich mal wieder das Atelier aufzuräumen.“