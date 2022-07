Schorndorf: Heizungsbauer Sebastian Thumm gibt Youtube-Tipps zu Pelletheizungen

Vielleicht war sein Berufsstand nie so begehrt wie heute. Angesichts von Gasknappheit und explodierenden Energiepreisen planen immer mehr Menschen, ihre alten Öl- oder Gasheizungen rauszuschmeißen und durch ein zukunftssicheres System zu ersetzen. Rat suchen sie bei Heizungsbauern wie Sebastian Thumm. Der Handwerkermeister aus Plüderhausen, der seit zwei Jahren mit seiner Firma Thumm Heizung Sanitär als Pelletheizung-Profi auf Youtube unterwegs ist, hat sich nach unseren Berichten über die Gemeinderatsdebatte über die Klimamaßnahmen an die Redaktion gewandt. „Die Klimaneutralität bis 2035 ist wichtig für unsere Zukunft und eine große Aufgabe“, ist er überzeugt. „Wie schade wäre es, zu scheitern, weil zuerst die perfekte Lösung gefunden werden soll, statt kleine, machbare Schritte zu gehen.“

Ohne die Bürger, ist er überzeugt, ist die Klimaneutralität nicht zu schaffen. Städte müssten eine regelmäßige flächendeckende Aufklärung betreiben: „Die Leute müssen den Mehrwert und den Vorteil der neuen Heizung verstehen“, sagt er: „Das erzeugt einen Sog.“ Immerhin gebe es über das Bafa-Programm auch reizvolle Fördermittel der Bundesregierung, die die Kosten erträglicher machen. Fördermittel, die jetzt beantragt werden, könne man innerhalb von zwei Jahren abrufen. Eine alte Heizung, sagt er, sei auf Dauer teurer als eine neue: „Die Immobilienbesitzer investieren in ihre Zukunft.“

Was ist mit der Feinstaubbelastung bei den Holzpelletanlagen?

Er selbst empfiehlt den Hausbesitzern Kombinationen aus Pelletheizungen und Solarmodulen oder Wärmepumpen und Fotovoltaik. Pellets, sagt er, seien regionale Brennstoffe und Abfallprodukte aus dem Wald. Kritikern, die auf den Feinstaubausstoß dieser Heizungen verweisen, hält er entgegen, dass Pelletanlagen nicht mit normalen Holzöfen zu vergleichen seien. Die Feinstaubbelastung bei den Pelletheizungen lägen weit unter dem gesetzlichen Grenzwert. Bei den Pellets selbst habe der Kunde die Wahl, ob er sie aus regionalen Beständen kauft oder etwa aus Polen.

Wie bei wohl allen Heizungsbauern sind Thumms Auftragsbücher voll. Mehr denn je ist angesichts der Lieferprobleme in vielen Bereichen bei den Aufträgen ein Vorlauf nötig. Früher, sagt er, habe er eine neue Heizung innerhalb von acht Wochen einbauen könne, heute geht er von sechs Monaten aus. „Die Nachfrage steigt, die Materialverfügbarkeit sinkt“, sagt er. Die Verfügbarkeit könne nicht mehr innerhalb von Tagen garantiert werden, sondern nur noch von Monaten.

Zu 90 Prozent Umsatz mit nachhaltigen Heizsystemen

Dazu kommt für ihn wie für viele Handwerksbetriebe der Mangel an Mitarbeitern. „Es kommen zu wenig nach“, sagt er mit Blick auf den Nachwuchs. Andererseits werde er durch seine klare Positionierung auf Biomasse in seiner Branche anders wahrgenommen als viele. Damit spreche er Monteure an, die ihre Arbeit aus besonderer Überzeugung machten. Zu 90 Prozent generiere sein Unternehmen den Umsatz mit nachhaltigen Heizungen. Die Erstberatung findet online statt, dann schickt er seinen Kunden ein Festpreisangebot. „Wenn ihnen das prinzipiell zusagt, fahre ich hin.“

Wunsch nach neutraler Information

Ohne eine gebündelte Aufklärung, ist der Experte überzeugt, wird die Energiewende nicht zu schaffen sein. „Wir haben so viele Energieberater, Planer, Heizungsbauer und Architekten“, zählt er auf. „Wenn man das bündeln würde, könnte man was bewegen.“ Er selbst berät seine Kunden auch auf seinem Youtube-Kanal. Dort, berichtet er, schauten sich rund 5000 Abonnenten und teilweise mehr als 200.000 Zuschauer seine Beiträge an und stellten viele Detailfragen. „Der große Wunsch der Zuschauer, umfassende, neutrale Informationen zu erhalten, ist deutlich spürbar.“