Schorndorf holt Natur zurück: In Schulgärten und Anlagen sollen Bienen brummen

Bunte Staudenbeete, Wiesen und Schulgärten, auf denen Schmetterlinge und Bienen schwärmen: Schorndorf holt sich ein Stück Natur zurück in die Stadt. Als eine von 16 Städten konnte sich die Stadt einen der Plätze im Förderprojekt „Natur nah dran 2.0“ sichern. Das Programm von Nabu und Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg unterstützt Kommunen dabei, einen Teil ihrer Grünflächen in artenreiche Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu verwandeln.

Warum Beete im Winter nicht abgeräumt werden

„Was die Öffentlichkeitswirkung betrifft, ist es ein großes Projekt“, freut sich Ines Hagmann, die als Abteilungsleiterin Grünflächen die Regie für das Vorhaben hat. Wissensbildung und Sensibilisierung für die Belange der Natur stehen im Mittelpunkt des Projekts: Die Menschen sollten die Umgestaltungen der Flächen nicht nur sehen, sondern die Vorgänge auch verstehen – warum etwa im Winter manch verblühte Stauden stehen bleiben und die Beete vermeintlich „unordentlich“ aussehen.

Auf zahlreichen Flächen sollen sich Insekten tummeln

Naturnaher soll es beispielsweise bald im Stadtpark zugehen. Dort soll eine ungenutzte Rasenfläche ökologisch aufgewertet und für Parkbesucher erlebbar gemacht werden. Bunter und naturnah sollen gleich mehrere Flächen im Schulzentrum Grauhalde werden. Dort sollen über mehrere Jahre naturnahe Bereiche angelegt werden. Vorgesehen ist die Umwandlung von Rasen in Wildblumenwiesen, Wildstaudenflächen und Gehölzpflanzungen. Die Gottlieb-Daimler-Realschule wünscht sich zudem zeitnah ein „Grünes Klassenzimmer“ mit Bienenvölkern und einer entsprechenden Bepflanzung im Umfeld. Für das Konzept „Grünes Klassenzimmer“ gibt es bereits erste Ideen der Schulleitung. Auch der Schulgarten soll im Rahmen der Planung erneuert werden.

Wildstauden auf dem neuen Friedhof

Auf dem neuen Friedhof soll eine Rasenfläche im südlichen Teil ökologisch aufgewertet, in Weiler sollen die Beete im Ortskern umgestaltet werden. Aktuell ist dort die Bepflanzung überaltert, ein Konzept ist nicht zu erkennen. Bei der Neuplanung sollen Wildstauden und möglicherweise auch heimische Solitärsträucher gesetzt werden. Von der zentralen Lage der Fläche in Weiler soll nicht zuletzt auch die Öffentlichkeitsarbeit profitieren.

Bienen bei der Sommerrainschule

Bienen und andere Insekten sind auch bei der Sommerrainschule in Schornbach erwünscht. Schon jetzt gibt es an der Sommerrainschule die AGs „Schulgarten“ und „Streuobstwiese“, in diesem Frühjahr soll eine Bienen-AG dazukommen. Die notwendige Ausstattung wurde bereits geliefert. Die Schule wünscht sich deshalb eine Wildblumenwiese und/oder ein Wildstaudenbeet im direkten Umfeld des Schulhauses. Die Bienen sollen direkt von den naturnah gestalteten Flächen profitieren. Wie berichtet, entsteht derzeit im Norden der Schule ein Neubau, der frühere Spielplatz wird erneuert. Motto des Spielplatzes ist „Insekten und Natur“. Auf der Böschung im Norden und auf einer Streuobstwiese im Süden sollen Blühflächen entstehen. Die Schulkinder sollen dabei eingebunden werden.

Naturnahe Wiesen bei der Lauswiesenhalle

Große Wildblumenwiesen sind auch an der Lauswiesenhalle geplant – die strukturarmen Rasenflächen mit ihrem jungen Baumbestand sollen damit ökologisch aufgewertet werden. Weil an der Halle viele Sportvereine, Schüler und Schülerinnen und sonstige Besucher vorbeikommen, erhofft sich die Stadt auch hier eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit durch entsprechende Infotafeln. Die Flächen sind zudem von der Ortsumfahrung Haubersbronn aus gut sichtbar.

Auftaktveranstaltung für die Kommunen ist im Mai

Bis die Stauden wachsen und die Insekten brummen, dauert es indes noch eine Weile: Das „Natur nah dran“-Programm beginnt im Mai mit einem gemeinsamen Auftakt für alle 16 geförderten Städte und Gemeinden. Anschließend besuchen Naturgartenplanerinnen und -planer die Kommunen, um gemeinsam die Maßnahmen vor Ort auszuarbeiten. Erst nach einer praktischen Schulung für die Mitarbeitenden des Bauhofs und Gärtnereien werden im Herbst die Flächen umgestaltet. Im Frühjahr und Sommer 2024 finden weitere Schulungen statt. Langfristig sollen aus den langweiligen Flächen Oasen der Artenvielfalt werden.

Jeder Quadratemeter zählt

„Wir wollen viel Wissen weitergeben“, sagt Ines Hagmann. Vom Umweltministerium bekommt die Stadt außer Infomaterial auch die Hinweisschilder, die an Wiesen und Beeten aufgestellt werden sollen. In den Gemeinden und Städten liegt für die Biodiversität ein großes Potenzial: „Wildbienen und andere Insekten sind auf heimische Wildpflanzen angewiesen - da zählt jeder Quadratmeter. Deshalb werden bei „Natur nah dran“ auch kleinere Flächen umgestaltet, zum Beispiel Verkehrsinseln“, sagt Projektleiter Martin Klatt vom Nabu Baden-Württemberg. In Schorndorf sind die Flächen zwischen zehn und mehreren 100 Quadratmetern groß.

Hohe Qualität der Bewerbungen und ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Gemeinsam hat die Jury aus Nabu, Umweltministerium, Städtetag und Gemeindetag über die eingegangenen Bewerbungen entschieden. Die hohe Qualität der eingereichten Bewerbungen und ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 15 machten die Auswahl besonders spannend. Einstimmig beschloss die Jury deshalb, einmalig 16 statt 15 Kommunen ins Programm aufzunehmen. Im Regierungsbezirk Stuttgart wurden für die Förderung außer Schorndorf Böblingen, Herrenberg, Hessigheim, Nürtingen, Wallhausen, Weil der Stadt und Wolfschlugen ausgesucht.