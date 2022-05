Schorndorf: Lothar Schiffler zeigt Fotografien aus Gründungszeit des Clubs Manufaktur

Über ein halbes Jahrhundert ist das jetzt her. Und entsprechend gereift war denn auch der größere Teil der sehr vielen Besucher, die sich zur Eröffnung von Lothar Schifflers Fotoausstellung „Fifty Years After“ in der Manufaktur einfanden.

Ein Veteranen-Treffen an einem 8. Mai also, aber nicht von Mitmarschierern eines Krieges, sondern von Mittänzern eines Aufbruchs, der die Jugend Ende der 60er Jahre den Strand unter dem Pflaster suchen ließ. Und der lag in Schorndorf tatsächlich in einem Keller, im inzwischen legendären (alten) Club Manufaktur an der Gmünder Straße.

Dort fand am 10. Februar 1968 das Eröffnungskonzert mit dem Albert-Mangelsdorff-Quintett statt. Und mit dabei, seine Kamera im Arm, war der damals 20-jährige Lothar Schiffler. In den folgenden Jahren wurde er mit Tausenden von Fotos vieler verschiedener Auftritte zum Chronisten dieser Ära, in der sich die Heroen der damaligen Musikszene die Klinke in die Hand gaben.

Mit Werner Schretzmeier war er eines der Gründungsmitglieder des Clubs Manufaktur. Sein Mitgliedsausweis hat die Nummer 17. Und obwohl er schon in München studierte, erzählt Schiffler, „war ich jedes Wochenende in Schorndorf und habe alle wichtigen Konzerte dokumentiert“.

Der Jazzer Albert Mangelsdorff trat 1968 noch im Anzug mit Krawatte auf

Und eine schöne Auswahl dieser Fotos laden nun an der Manu-Bilderwand durchaus zum Staunen ein. „Mit den Fotos von Lothar machen wir eine Zeitreise zurück“, sagte Werner Schretzmeier bei der Eröffnung. In eine Zeit des Umbruchs, in der, so der heutige Theaterhauschef, „Kultur, Kunst und Musik die größte Freiheit versprachen“.

Und doch sehen wir dann den Posaunisten Albert Mangelsdorff bei seinem Konzert im Anzug mit Krawatte abgelichtet. Und ein sich später zu einem der Exzentriker der Rockmusik entwickelnder Ozzy Osbourne röhrt seinen legendären Gig mit der abgebrannt aus Zürich anreisenden Band „Black Sabbath“ am 20. Dezember 1969 – aus dem gerippten Rollkragenpulli! Zu einem tollen Foto hat der am selben Tag stattfindende Ausflug, von Schiffler der Band vorgeschlagen, ins Kloster Adelberg mit seiner winterlichen Gothic-Atmosphäre geführt. Ozzy mit ausgebreiteten Armen im Schnee. Ein grandios bedröhnter Schnappschuss des Überschwangs.

Zu sehen sind in der Ausstellung - mit einer Ausnahme alles Schwarz-Weiß-Fotografien - Bilder von Auftritten des Free Jazzers Peter Brötzmann („Der war in der Lage den Club leer zu spielen“, so Schretzmeier), des Schnuckenack-Reinhard-Quintetts (21. März 1970), der „City Preachers mit Inga Rumpf und einem jungen Udo Lindenberg am Schlagzeug (15. März 1969), von „The Nice“ mit Keith Emerson (16. Januar 1970), „The Taste“ mit Rory Gallagher (16. Januar 1970) und der Blödelbarden „Insterburg & Co.“ (12. Februar 1969). Besonders berührend für Schorndorfer: eine Porträtaufnahme des konzentriert präsenten Saxofonisten Dieter Seelow vom 22. März 1970.

Was bei dieser Liste vor allem auffällt, ist, wie groß die stilistische Vielfalt der in diesem Club auftretenden Musiker immer schon war. Es gab keine Scheuklappen. Für eine ganze Generation war die Manufaktur eine Genregrenzen sprengende Schule des Hörens. Dabei saß man am Bühnenrand den Musikern fast auf dem Schoß, beleuchtet von durch dichten Zigarettenqualm schneidenden Scheinwerfern. Long time ago. Aber mit den Fotos von Lothar Schiffler wird das wieder lebendig - als ob’s gestern war.