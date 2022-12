Schorndorf: Mode Gieck schließt - Concept-Store im Postturm-Carré ist am Start

Die Schaufenster sind abgedeckt, nur ein paar unbekleidete Schaufensterpuppen sind hinter den Scheiben noch zu erkennen. „Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ steht in großen lila Buchstaben auf schwarzen Plakaten an den Fenstern: Mode Gieck, mit Sitz in Ludwigsburg und 14 Filialen unter anderem in Waiblingen und Winnenden, schließt zum 31. Dezember seine Filiale am Unteren Marktplatz. Der Räumungsverkauf hat begonnen. Was passiert mit den Räumen? Gerade jetzt, wo Eigner Gerald Feig große Pläne mit dem Postturm-Carré hat?

Eine Kaffeebar nach Pariser Vorbild

Fakt ist: Der Concept-Store steht vor dem Start. Mode und ein stylishes Bistro, ein Friseursalon, Schönheitsangebote und saisonal wechselnde Produkte unter einem Dach im Postturm-Carré: Das ist die Idee des Concept-Stores von Gerald und Fabiano Feig. Im vergangenen Jahr hatte Feig den ersten Schritt gemacht und die Einzelhandelsfläche von Mode Gieck zugunsten einer Kaffee-Bar nach Pariser Vorbild von 380 auf 220 Quadratmeter verkleinert. Mode, Bistro und der Beauty-Bereich sollen sich gegenseitig ergänzen und die Kundenfrequenz erhöhen.

Der Mietvertrag läuft am 28. Februar aus

Auch bei Thomas und Carsten Gieck vom Modehaus Gieck hatte der Schorndorfer Unternehmer mit seinen Plänen offene Türen eingerannt. „Wir sehen nicht nur die Handelsfläche im Erdgeschoss als wichtig für die Bespielung“, so der Ludwigsburger Thomas Gieck damals auf Anfrage. Ein Concept-Store biete Anreize für die Kunden und schaffe Frequenzen: Shopping, Genuss, Kosmetik und Dienstleistung zu verbinden, sehe er als zukunftsweisend. Der Concept-Store sei gemeinsam entwickelt worden. Umso überraschender kommt für die Kunden nun das Aus von Gieck. „Der Mietvertrag läuft am 28. Februar aus und wurde nicht verlängert“, sagt Gerald Feig. Aus Kosten- und Personalgründen wolle der Ludwigsburger die Filiale am Karlsplatz aufgeben. Bestehen bleibt aber der Gieck-Store „Brothers“ am Marktplatz 10.

Für den geplanten Concept-Store wird das Ende von Gieck vermutlich keine große Rolle spielen. Nach dem Räumungsverkauf soll die Fläche im Januar und Februar saniert werden, ein neuer Betreiber für junge Mode sei schon gefunden, sagt Gerald Feig. Am Montag soll der Mietvertrag mit dem Winnender Textilhändler unterzeichnet werden.

Roffee Coffee aus Stuttgart kommt

Eigentlich war die Eröffnung des Concept-Stores schon weit früher geplant. Nach Angaben von Gerald Feig hatte sich der Start wegen Lieferproblemen verzögert und weil sich die Suche nach einem geeigneten Pächter für das Café/Bistro schwieriger gestaltete als gedacht. Nun aber sind die Planungen für den restlichen Concept-Store in den letzten Zügen. Am 10. Dezember soll im Erdgeschoss das Bistro/Café eröffnen, der Umbau ist komplett abgeschlossen.

Einziehen wird das „Roffee Coffee“ aus Stuttgart: ein Café inklusive eigener Rösterei, das von Kenan Sengezer und Wilhelm Ziegler gegründet wurde. Mitte Dezember soll in der ersten Etage auch der Beauty-Bereich eröffnen. In der zweiten Januarwoche folgt laut Feig der neue Friseur „FMFM“, der auf 160 Quadratmetern nur acht Frisierplätze anbieten will. Außer Frisuren und Behandlung soll es dort auch Foto-Shootings geben. Daneben entsteht der Store Rosé, der nach Angaben von Inhaberin Inna Schuldeschov exklusive Kleidungsstücke, Dessous, Bademode, Accessoires sowie Schuhe führen wird.

Weil Café/Bistro, Modeladen und Beauty-Bereich ohne Grenzen und Türen miteinander verbunden sind, führt der Weg nach oben auch während des Umbaus durch die Mode-Boutique. Während der Sanierungsphase möglicherweise kein wunderschönes Ambiente. Damit die Kunden nicht durch einen leeren Raum gehen müssen, will Gerald Feig übergangsweise eine Art Foto-Atelier einrichten. Zu sehen sind Fotografien und Informationen über die Geschichte des Schorndorfer Postturms.