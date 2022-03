Am Montagmorgen hatten sich rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Schorndorf auf dem Marktplatz versammelt. Der Grund: Oberbürgermeister Bernd Hornikel gab den Startschuss für die Schritte-Challenge – eine Kampagne der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW), in der insgesamt mehr als 90 Städte und Gemeinden Baden-Württembergs vertreten sind und die offiziell am Dienstag, 22. März, startet.

Antreten gegen Waiblingen