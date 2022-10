Schorndorf: Oskar Frech will kräftig investieren - Das sind die Pläne für das neue Logistikzentrum

Die Oskar Frech GmbH ist in Schorndorf der zweitgrößte Arbeitgeber im produzierenden Bereich. Weltweit hat sie 800 Mitarbeiter, rund 230 von ihnen sind in Schorndorf. Nun will der Schorndorfer Druckgießspezialist am Stammsitz in Weiler kräftig investieren. Für einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag soll ein Zentrallager für Logistik und Versand gebaut werden. In der Halle will die Oskar Frech GmbH & Co. KG interne und externe logistische Dienstleistungen erbringen wie die Lagerung und die Kommissionierung, Verpackung und Verladung von Produktionsmaterial und Ersatz- sowie Verschleißteilen. Aber auch darüber hinaus hat Frech weitreichende Pläne.

Ein Logistikzentrum mit 6500 Quadratmetern in Weiler

Im Gemeinderat hat Geschäftsführer Dr. Ioannis Ioannidis das Vorhaben vorgestellt. Das Logistikzentrum entsteht auf einem knapp 20.000 Quadratmeter großen Grundstück, wo bereits die mechanische Fertigung angesiedelt ist. Die dortigen Mitarbeiterparkplätze werden verlegt. Geplant ist das Objekt mit einer Hallenfläche von rund 6500 Quadratmetern. Der Neubau wird mit dem bisherigen Bestandsbau verbunden und soll über vier Sektionaltore verfügen, an denen die Laster zur Be- und Entladung andocken können.

Dass die Oskar Frech GmbH bei der Entwicklung der Immobilie großen Wert auf Nachhaltigkeit legt, stieß bei Stadt und Gemeinderat auf Beifall. CO2-neutrales Bauen wird angestrebt. Auf dem begrünten Hallendach ist flächendeckend eine Photovoltaikanlage vorgesehen, die den Verwaltungsbau mitversorgen soll. Die Wärmeversorgung funktioniert über eine Außenwärmepumpe auf dem Dach. Im Außenbereich werden die Voraussetzungen zur Installation von Ladesäulen für E-Fahrzeuge und -Fahrräder geschaffen. Auf Klimaanlagen wird vollständig verzichtet.

Bereits 2015 hatte sich Frech zum Ziel gesetzt, bis Ende 2022 CO2-neutral zu werden. Durch Energieeffizienzmaßnahmen, die Reduktion von prozessbedingten Emissionen sowie durch den kompletten Wandel des Zukaufs von Strom und Gas aus erneuerbaren Quellen werde dies ermöglicht. Im Vergleich zum Jahr 2015 seien insgesamt 82 Prozent Treibhausgasemissionen reduziert worden.

Eine Zufahrtsstraße entlang der Bahnlinie

Im Zuge des Hallenbaus soll die Zufahrtsstraße zu Frech ausgebaut werden. In einem ersten Bauabschnitt soll die Oskar-Frech-Straße entlang der Bahnlinie weitergeführt werden. Diese Straße wird im kommenden Jahr gebaut und endet fürs Erste auf dem Frech-Grundstück. In einem zweiten Bauabschnitt soll die Straße aber an die Querspange zur Bundesstraße B 29 angeschlossen werden. Dieser Straßenabschnitt soll - vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats - zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden. Ein Bebauungsplanverfahren ist dafür nötig.

Auf kurzem Weg zur Bundesstraße

Für die städtische Fachbereichsleiterin Wirtschaftsförderung Gaby Koch wäre die Straßenverbindung zur Bundesstraße ein konsequenter Schritt: „Es bietet sich an, dass die Lkw auf kurzen Wegen auf die Querspange fahren.“ Für Frech bedeute die Straße die Sicherung des Standorts, sinnvoll sei diese aber auch aus ökologischer Sicht, weil die Laster auf schnellstem Wege zur B 29 kommen würden. Zudem macht es aus ihrer Sicht auch Sinn für die Nachbarn, die weniger von den Lastern tangiert wären.

„Wir müssen uns weltweit bewähren“, betonte Ioannis Ioannidis im Gemeinderat. Frech sei ein Familienunternehmen im Kampf gegen Goliath. Die Baugenehmigung für die Logistikhalle hat die Stadt bereits erteilt. Innerhalb eines Jahres soll die Halle stehen. „Alles ist teurer geworden“, erinnerte Ioannidis. „Aber wir machen es.“ In einer zweiten Stufe will die Firma aus Weiler Montagehallen erstellen, in denen Maschinen montiert werden. Mit dem Bau dieser Hallen könnte sofort gestartet werden, sagte Ioannidis, dafür sei aber die Realisierung der neuen Zufahrtsstraße erforderlich. Der Verkehr könne nicht durch den Ort geführt werden, betonte er. Und: „Ich werbe dafür, dass Sie uns zügig unterstützen.“

"Die Straße wird den Ort entlasten"

Während SPD-Sprecher Tim Schopf dem Geschäftsführer für das ökologische Bauen und die Treue zu Schorndorf dankte, zeigte sich Werner Neher (GLS) weniger begeistert. Das sei ja alles interessant, befand er. Er frage sich aber, warum man von dieser Straße noch nie gehört habe. Offen zeigte sich indes Gerald Junginger (FDP/FW), der es problematisch finden würde, den Verkehr über bestehende Straßen zu führen. Junginger forderte die Stadtverwaltung auf, sich darüber Gedanken zu machen: „Es geht um ein wichtiges Unternehmen.“ Auch Manfred Bantel (CDU) sah sich gefordert: Die Straßenanbindung sei positiv, sie werde den Ort entlasten, betonte er und appellierte ebenfalls an die Verwaltung, zügig in die Planung einzusteigen.

Der Gemeinderat hat das Bauprojekt zur Kenntnis genommen. Über den Straßenbau Richtung Querspange ist noch keine Entscheidung gefallen. Falls das Gremium zustimmt, will die Stadt 2023 ins Bebauungsplanverfahren einsteigen.