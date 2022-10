Schorndorf: Preise im Oskar-Frech-Bad steigen erneut - was die Badegäste sagen

„Wir sind sehr froh, dass das Bad aufbleibt!“ Darin ist sich die kleine Rentnergruppe vollkommen einig, die an diesem Vormittag nach der Wassergymnastik aus dem Oskar-Frech-Bad kommt: Ihr Bad wollen sie auf keinen Fall aufgeben – auch wenn sie die Preiserhöhungen bitter und die kühleren Wassertemperaturen unangenehm finden.

„Die Erhöhung ist gewaltig, aber das muss man mittragen, ist klar“, sagt einer von ihnen. Von einigen Badegästen habe er schon gehört, dass die sich die Preise nicht mehr leisten könnten. Nach der Einführung des Energiekostenzuschlags von 2,50 Euro kostet der Eintritt für zweieinhalb Stunden aktuell 8,50 Euro, eine Jahreskarte für das Hallenbad liegt bei 475 Euro. Doch angesichts der Energiekrise ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht: Um das Bäderdefizit von 3,4 Millionen Euro teilweise ausgleichen zu können, werden die Eintrittspreise zum 1. Januar erneut erhöht.

Wie stark wirken sich die Erhöhungen auf die Besucherzahlen aus?

Ruhig geht es zu an diesem Vormittag im Oskar-Frech-Bad. Nach der Preiserhöhung rechnet Bäderchef Jörg Bay mit einem Besucherrückgang von fünf Prozent. Wie sehr sich die gestiegenen Preise aber tatsächlich auswirken werden, wird sich seiner Ansicht nach erst an den ersten Regentagen zeigen.

Vor allem Senioren und Seniorinnen ziehen an diesem Morgen ihre Bahnen oder entspannen sich im Erlebnisbecken. Letzteres ist jetzt statt 30 Grad nur noch 29 Grad warm, und das stört einige Badegäste durchaus. „Bei 29 Grad kann man kein Schwätzle mehr halten“, klagt eine 74-Jährige. „Da muss man sich ständig bewegen.“ Ein älterer Herr im Schwimmerbecken, das neuerdings 27 statt 28 Grad warm ist, meint sogar, dass ihm das kältere Wasser an die Nieren geht: „Ich muss meinen Aufenthalt im Wasser verkürzen. Ein Grad weniger macht sich bemerkbar.“

Für Christa Kull gehört der Besuch im Oskar-Frech-Bad zum festen Tagesrhythmus. Die 81-Jährige aus Schornbach kommt jeden Tag zum Schwimmen und ist überzeugt, dass sie ohne das Bad weit weniger fit wäre. Den aktuellen Preis für die Jahreskarte findet sie okay, die Eintrittspreise für 2,5 Stunden allerdings sehr hoch. „Die Leute bleiben nicht so lange“, ist ihre Beobachtung. Einen günstigeren Eintritt für eineinhalb Stunden Badezeit?

Aus Sicht von Bäderleiter Jörg Bay ist das betriebswirtschaftlich gesehen keine gute Idee. „Ob jemand das Bad eine Stunde oder drei Stunden nutzt, er beansprucht die gleiche Infrastruktur“, gibt er zu bedenken. „Jeder Einzelne verursacht Kosten und Aufwand.“ Wenig begeistert hatte er sich im Technischen Ausschuss auch von der Idee gezeigt, die Badezeit auf drei Stunden auszudehnen, um das Bad für Familien attraktiver zu machen. Bei Leuten, die die Badezeit überschreiten, werde eine Nachzahlung verlangt, erinnerte er. Badezeiten und die neuen Preise hält er für gut austariert. „9,50 Euro sind viel Geld“, sagt auch er, verweist aber auch auf die Möglichkeit, Wertkarten mit 20 Prozent Rabatt zu kaufen. 160 Euro kostet eine Wertkarte, die einen Badewert von 200 Euro hat.

Eine solche Wertkarte hat die Schorndorferin Petra Jäger, die im Schwimmerbecken ihre Bahnen zieht. Einmal in der Woche kommt sie ins Oskar-Frech-Bad, das für sie das „tollste Bad in der Umgebung“ ist. „Natürlich habe ich für die Preiserhöhung Verständnis“, sagt sie. Und das Wasser sei immer noch warm genug. Dass die Preise erhöht werden, versteht auch Birgit Göpfert. „Aber ich bin Rentnerin“, sagt sie. Die Kosten für die Jahreskarte seien viel Geld für sie: „Aber ich spar’ mir das zusammen. Ich komme zweimal in der Woche und es tut mir gut.“ Und auch für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, sagt sie lachend, müsste man bezahlen.

So kann das Bad offen bleiben

Dass die Preiserhöhung, bei der Mehreinnahmen in Höhe von 430.000 Euro erwartet werden, notwendig ist, das hatte Jörg Bay auch im Technischen Ausschuss erklärt. Die Umsätze seien nötig, um das Bad offen zu halten. Obwohl die Bäder beliebt seien, werde das Defizit voraussichtlich bei 3,4 Millionen Euro liegen.

Ein Grund für den über Plan liegenden Verlust liegt seinen Worten zufolge in den gestiegenen Kosten für Energie, Material und Dienstleistungen. Dazu kommt ein Rückgang der Besucherzahlen durch die Pandemie. Die tariflichen Steigerungen im Bereich Personal belasten das Ergebnis zusätzlich. 39 Beschäftigte arbeiten derzeit bei den Bäderbetrieben in Schorndorf, Leute mit Minijobs und Aushilfskräfte nicht eingerechnet.

Bantel: Mit dem Schlimmsten rechnen

Im Ausschuss wurde die Preiserhöhung schweren Herzens gebilligt. „Wir müssen erhöhen, aber auch an die Menschen denken, die es sich nicht mehr leisten können“, mahnte Silke Olbrich (SPD). Die Erhöhung sei immer noch besser, als ganz zu schließen: „Das kann ich mir nicht vorstellen.“ Anders Manfred Bantel. Der CDU-Rat betonte schon jetzt, dass man „auch mit dem Schlimmsten rechnen“ müsse.