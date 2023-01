Schorndorf: Roffee Coffee und Concept Store Rosé im Postturm-Carré eröffnet

Es hat länger gedauert als gedacht, doch nun ist Leben ins Postturm-Carré in Schorndorf eingezogen. Im Erdgeschoss, gleich neben dem Café Moser, hat Kenan Sengezer sein „Roffee Coffee“ eröffnet: ein ebenso gemütliches wie stylisches Café, in dem Sengezer Kaffee aus der eigenen Kaffeerösterei anbietet, außerdem Tee, alkoholfreie Getränke, Kuchen, Salate und eine Tagessuppe. Nach dem schnellen Start im Dezember soll das Angebot auf der Karte in nächster Zeit ausgebaut werden.

Geöffnet von 8.30 Uhr bis 18 Uhr, freitags und samstags bis 19 Uhr

„Wie jeder Start war der Anfang ein bisschen chaotisch“, erzählt Kenan Sengezer und lacht. „Wir haben es aber gut hinbekommen.“ Erklärter Wunsch war, das Café noch während des Weihnachtsgeschäfts zu eröffnen. Das Konzept sei in nur zwei Monaten realisiert worden. Sengezers Schwester backt Kuchen, aber auch darüber hinaus hilft die Familie mit. Geöffnet ist das Roffee Coffee von 8.30 Uhr bis 18 Uhr, freitags und samstags bis 19 Uhr.

Noch fehlt es an Servicepersonal, um die Karte und Öffnungszeiten ausbauen zu können. Weine und andere alkoholische Getränke sollen aber Ende Februar auf die Karte kommen, und auch Frühstücksangebote sind bereits fest eingeplant. Konkurrenz zum benachbarten Café Moser war von Eigentümer Gerald Feig von Anfang an ausdrücklich nicht erwünscht gewesen. Pizza und Pasta sollen auf der Karte in der Tagesbar nicht zu finden sein, eher Bowls, die laut Sengezer bereits ebenfalls geplant sind. Auch die Öffnungszeiten sollen erweitert werden.

Kaffee aus eigener Röstung auch für zu Hause

Für Kaffeetrinker gibt’s gemütliche Sessel und Sitzecken, wer Kaffee für zu Hause mitnehmen möchte, bekommt aber auch verschiedene Kaffeesorten aus der eigenen Rösterei. An der Wand stehen Regale, in denen die Kaffeepäckchen und später auch Honig aus eigener Produktion angeboten werden.

2018 hatte Kenan Sengezer zusammen mit Wilhelm Ziegler in Stuttgart eine Kaffeerösterei gegründet. In Stuttgart-Feuerbach unterhielten sie zudem die „Kaffeeinsel“, für die sie laut Sengezer als Untergrund eine 160 Quadratmeter große Fläche mit Sand füllten. Die Idee war gut. „Aber dann kam Corona“, erzählt er. „Uns es funktionierte nicht mehr.“ Geblieben sind die Rösterei und nun das neu gestartete Café im Postturm-Carré.

Dessous und Beauty im ersten Stock

Gastronomie und Beauty sollen sich ergänzen und für die nötigen Kundenströme sorgen: Das war und ist der erklärte Wunsch von Eigentümer Gerald Feig. Aktuell wird nach dem Auszug von Mode Gieck die Fläche für das neue Modegeschäft renoviert. Toiletten werden eingebaut. Im Stockwerke darüber sind der Beautysalon und ein kleiner Concept-Store – also ein Laden mit wechselnden Angeboten – bereits eingezogen. Am 17. Dezember hat Inna Schuldeschov ihren „Concept Store Rosé“ geöffnet. Die gebürtige Ukrainerin verkauft dort ausgesuchte Teile europäischer Designer, unter anderem Abendmode und Dessous. Erfahrung bringt sie mit. „Ich hatte einen Laden beim Gerber in Stuttgart“, erzählt sie. Doch der Laden sei zu groß gewesen: „Ich wollte es kompakter.“ In Schorndorf bietet die gelernte Pädagogin und Medizinische Fachangestellte, die später bei Breuninger und im Mode-Großhandel tätig war, ihren Kundinnen individuelle Termine an. Auf Wunsch werden die Teile auch maßgeschneidert.

Im Februar geht der Friseur an den Start

Gleich daneben ist Olga Schreiner mit ihrem Schönheitssalon eingezogen. Die gelernte Anästhesie-Pflegerin bietet Kosmetikbehandlungen und Wellness an, außerdem ästhetische Behandlungen in Kooperation mit einem Arzt. Anfang Februar soll dann auch der Friseur „FMFM Der Salon“ an den Start gehen. Das Modegeschäft im Erdgeschoss will nach dem Umbau am 1. März eröffnen.

Dienstleiter und Einzelhandel sollen Lust aufs Einkaufen machen

Wie berichtet, sollen Einkaufen und Aufenthalt im Posttum-Carré nach den Vorstellungen Gerald Feigs für die Kunden eine Art Erlebnis-Shoppen werden. 2021 ließ er die Fläche des ehemaligen Modegeschäfts Gieck von 380 auf 220 Quadratmeter reduzieren. Wo zuvor T-Shirts und Blazer verkauft wurden, entstand auf einem Teil der Fläche die Kaffeebar, optisch nach Vorbildern von Cafés aus Mailand und Paris. Der Zugang vom Café ins Modegeschäft ist offen. Die Idee: Wer einen Espresso trinkt, dessen Blick soll dann auf die Mode fallen, die auf derselben Ebene in einem offenen Boutique-Bereich angeboten wird.

Den Kunden ein Einkaufserlebnis bieten

Im ersten Obergeschoss, das auch über eine Treppe vom Mode-Geschäft aus erreichbar ist, entstand eine Verkaufsfläche von knapp 700 Quadratmetern. Dienstleister und Einzelhändler, so Feigs Idee, sollen zusammenwirken und den Kunden Lust aufs Einkaufen machen.