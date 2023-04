Schorndorf: Schatz baut elf Wohnungen am Park - wie viele Parkplätze sind nötig?

Noch steht an der Löwenseestraße in Schorndorf ein älteres unscheinbares Haus, doch schon bald soll an dieser Stelle ein Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen gebaut werden: Geplant sind vier Zwei-, vier Drei- und drei Vier-Zimmer-Wohnungen. In der jüngsten Sitzung des Gestaltungsbeirats hat die Schatz Wohnbau GmbH das Projekt vorgestellt. Dass das Grundstück am Rande der Raible-Anlage Parks zwischen der Uhlandstraße und der Jakob-Raible-Straße besonders schön gelegen ist, darin waren sich alle Mitglieder im Beirat einig. Gleichwohl stellen sich bei dem Neubau auch Probleme: Stand jetzt müssen dort 20 Autostellplätze und elf Plätze für Fahrräder untergebracht werden. Die Frage war: Wo ist dies sinnvoll möglich? Und ist diese große Zahl von Parkplätzen überhaupt noch zeitgemäß?

Das alte Gebäude wird abgebrochen

Anstelle des bestehenden Wohnhauses mit zwei Schuppen und einer Garage soll ein modernes Haus mit Flachdach und einer Tiefgarage mit elf Parkplätzen entstehen. Am Rande der grünen Anlage mit einem Spielplatz und vielen alten Bäumen – unter anderem einer hohen Buche – steht das Haus als einziges Gebäude im Fokus des Betrachters. „Die Herausforderung war der Erhalt des Baumbestands“, erläuterte Schatz-Geschäftsführer Michael Rieger in der Sitzung.

Der Baumbestand wurde gewürdigt

Dies ist nach Auffassung des Gestaltungsbeirats gut gelungen. Die alten Bäume seien gewürdigt worden, auch das geplante Volumen der Neubebauung sei kein Problem, bescheinigte der neue Vorsitzende des Gestaltungsbeirats, Mathias Hähnig, dem Bauherrn. Geplant sind drei Vollgeschosse und ein zurückgesetztes Staffelgeschoss. „Diese Ecke braucht eine Fokussierung“, betonte Hähnig. Kritisch fand er indes, dass das Gebäude in Richtung Park aufgrund des abfallenden Geländes auf einer Art Plateau stehen soll. Seinem Vorschlag zufolge soll das Gebäude aufgrund der Topgrafie näher an die Straße herangerückt und so das Plateau verhindert werden. Zugleich monierte der Architekt die ausgedehnte Vorfläche vor dem Haus: Geplant sind an der Straße fünf Auto-Stellplätze sowie Boxen für Fahrräder und Mülleimer. „Dadurch verliert das Gebäude“, stellte Hähnig fest. Die Hälfte des Grundstücks werde mit Nebenflächen und Parkplätzen zugebaut, monierte er. Die Frage stelle sich, ob die fünf oberirdischen Parkplätze überhaupt gebraucht werden. Ähnlich sah es seine Kollegin Christina Simon-Philipp: „Versuchen Sie, auf die Gebäude-Nebenbauten zu verzichten“, riet sie den Bauherrn.

Diese Nebenbauten sind allerdings nicht ganz freiwillig: „Wir müssen immer mehr unterbringen, nicht nur Parkplätze, sondern auch Fahrräder“, erklärte Schatz-Geschäftsführer Michael Rieger. Fahrradplätze im Keller seien für Kinder unrealistisch. Gleichwohl empfahl ihm Mathias Hähnig, den Plan zu überdenken. „Das Grundstück fordert Sie als Investor heraus“, sagte er und erinnerte an den Alleinstellungscharakter des Hauses als einziges Gebäude im Park. Bei elf Wohnungen und elf Stellplätzen in der Tiefgarage müsse auch überlegt werden, ob diese Zahl der Stellplätze nicht ausreiche. „Nicht in Schorndorf!“, bemerkte Schatz-Architekt Michael Farkas sofort. Laut Schorndorfer Stellplatzsatzung seien 20 Parkplätze vorgeschrieben.

Zahl der Stellplätze soll reduziert werden

Doch die ist offenbar nicht in Stein gemeißelt. Auch Oberbürgermeister Bernd Hornikel zeigte sich vom Gewicht der Stellplätze wenig angetan und bat darum, die Positionierung des Gebäudes zu überdenken. Gleichzeitig versprach er eine Lösung, um die Zahl der Stellplätze zu reduzieren. „Das kommt uns entgegen“, sagte Michael Rieger. Der Austausch mit dem Gestaltungsbeirat sei konstruktiv gewesen. Die Vorschläge sollen nun geprüft werden.