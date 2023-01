Schorndorf: Sternsinger bringen wieder den Segen

Nach den zwei vergangenen Pandemie-Jahren sind sie wieder wie „vor Corona“ unterwegs: die Heiligen Drei Könige, verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar. Die Sternsinger ziehen von Haus zu Haus und bringen den Menschen den Segen „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus). Im vergangenen Jahr zogen sie zwar auch vereinzelt durch die Straßen, blieben aber ausschließlich vor den Türen stehen, gingen auf Abstand und hatten sogar einen Mund-Nasen-Schutz getragen.

Das gehört nun der Vergangenheit an. Es gibt keine Vorgaben mehr und die ersten Gruppen haben bereits die Bürger besucht. Für die Kirchengemeinde Schorndorf waren die Sternsinger schon unterwegs: In der Kernstadt Schorndorfs 25 Kinder in sieben Gruppen, in Schornbach 15 Kinder in drei Gruppen, in Buhlbronn acht Kinder in zwei Gruppen und in Haubersbronn 18 Kinder in fünf Gruppen. Die Ortsteile Schlichten und Oberberken wurden von Gruppen aus der Kernstadt per Kleinbus der Kirchengemeinde besucht. Vor manchen Häusern habe man trotzdem noch vor der Tür gesungen – nur auf Wunsch der Bürger sei man in den Wohnbereich gegangen.

Neue Gewänder

Für Miedelsbach erhofft sich die Kirchengemeinde Heilig Geist Schorndorf für 2024 wieder Kinder, die mitmachen, da dies in diesem Jahr nach eigenen Angaben organisatorisch nicht möglich war. Die Vorbereitung der Aktion wurde im Vorfeld von vielen Erwachsenen begleitet. So fand sich beispielsweise ein kleines Team engagierter Näherinnen, die im November/Dezember noch neue Gewänder genäht hatten. Damit konnte der Gewänderbestand erweitert werden.

Dem Rathaus Schorndorf und Oberbürgermeister Bernd Hornikel wurde am Mittwochnachmittag ein Besuch abgestattet: Zwei Gruppen – Erstsinger aus der Kernstadt und schon erfahrene Sternsinger aus Haubersbronn – haben die Kunde von Jesu Geburt in Texten und Liedern vorgetragen.

Segen an der Bürotür des Oberbürgermeisters

Und wo durfte der Segen angebracht werden? „Direkt an meine Bürotür“, äußerte der OB den Wunsch und fügte süffisant an: „Den Segen habe ich dringend nötig.“

Auch am Donnerstag werden nochmals Sternsinger unterwegs sein. Das Wichtigste bei der Aktion: Kinder sammeln für Kinder. Jedes Jahr stehen ein Thema und Beispielprojekte aus einer Region exemplarisch im Mittelpunkt.

Gesammelt wird wie immer für Projekte in aller Welt. Bei der Aktion 2023 rücken die Sternsinger den Schutz von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt und machen auf Mädchen und Jungen aufmerksam, die unter physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt leiden. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche verschiedenen Formen von Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind.

Diese schweren Verletzungen des Kinderschutzes kommen in allen gesellschaftlichen Schichten und in allen Ländern vor. Insbesondere Kinder armer Regionen und Kinder in Notsituationen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung. Diese leidvollen Erfahrungen verletzen die Jungen und Mädchen körperlich und seelisch nachhaltig. Umso wichtiger sei es, Kinder von klein auf zu schützen. Erwachsene müssen deshalb für den Kinderschutz sensibilisiert werden. Denn sie seien dafür verantwortlich, junge Menschen zu schützen. Zugleich müssten sie Kinder stärken, indem sie ihnen ihre Rechte vermitteln und sie darin unterstützen, diese einzufordern und ihre Bedürfnisse auszudrücken.