Schorndorf: Stress bei Eltern und Apothekern - Antibiotika für Kinder noch knapp

Eltern, die für ihr krankes Kind einen Fieber- oder Antibiotikasaft brauchen und dafür mehrere Apotheken abklappern müssen: Das konnte sich in Deutschland lange keiner vorstellen. Im Dezember hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ein Maßnahmenpaket gegen den Arzneimittelmangel vorgelegt, doch noch längst sind nicht alle Engpässe behoben. Anders als vom Gesundheitsministerium propagiert, habe sich die Situation auch bei den Kinderheilmitteln nicht normalisiert, sagt der Schorndorfer Apotheker Thorsten Leiter. „Bei Antibiotika für Kinder ist der Mangel noch drastischer geworden,“ meint er sogar. Vor allem in den vergangenen Wochen habe sich die Situation nochmals verschärft.

Weil Hersteller wegfielen, konzentriert sich alles auf einen Produzenten

In den Schubladen seiner Apotheken liegt keine einzige Fertigflasche mit einem Antibiotikum für Kinder. Da Fertigware nicht zu bekommen ist, wird der begehrte Amoxisaft aus Tabletten in der Apotheke hergestellt. „Ein immenser Aufwand“, sagt Leiter. Die Pharmafirma habe in den vergangenen vier Monaten die Menge eines ganzen Jahres ausgeliefert. Weil mehrere Firmen weggefallen seien, konzentriere sich derzeit alles auf den einen Hersteller. Zu den Lieferschwierigkeiten kam die Infekthäufigkeit der vergangenen Wochen. Angesichts von Angina, Scharlach und Co sei die Nachfrage nach dem Antibiotikumsaft enorm gestiegen. „Man geht auf eine Alternative über. Dann wird auch die knapp“, sagt der Apotheker. Noch aber gebe es Ausweichmöglichkeiten. Und auch untereinander helfen sich die Apotheker aus.

Ausweichpräparate für Kinder sind schwer zu finden

Und die genau gilt es zu finden, wenn ein Kunde in der Apotheke steht und sein Medikament nicht vorrätig ist. Blasensaft für Kinder, für den Leiter zufolge die Nachfrage gering ist, sei zum Beispiel auch bei Erwachsenen hilfreich. Generell könne man bei Erwachsenen in 90 Prozent der Fälle auf ein anderes Mittel ausweichen, bei Kindern sei das deutlich schwieriger. „Bisher“, sagt Leiter, „haben wir es aber immer geschafft, alle Menschen zu versorgen.“

Vielleicht ist er bislang deshalb von Anfeindungen verschont geblieben, von denen andere Apotheker bereits berichten: Menschen, die auf der Suche nach ihrem Medikament mehrere Apotheken abklappern und trotzdem keine finden, laden ihren Frust demnach schon mal bei den Apothekerinnen und Apothekern ab.

Die Kunden sind ganz erfreut, wenn sie ihre Tabletten bekommen

Beleidigungen von Kunden hat die Schorndorfer Apothekerin Ines Reetz noch nicht erlebt. Die meisten Kunden seien über die Arzneimittelknappheit aus der Zeitung inzwischen gut informiert und hätten deshalb Verständnis, wenn ein Präparat nicht zu bekommen sei, erzählt sie. „Teilweise erwarten die Leute schon, dass ihre Tabletten nicht lieferbar sind, und sind dann ganz erfreut, wenn es anders ist.“ Erlebt hat sie auch schon Kunden, die in Stuttgarter Apotheken vergeblich einen Antibiotikasaft gesucht haben und dann ganz einfach froh waren, den Saft in Schorndorf zu bekommen. Auch Thorsten Leiter hat schon Kunden aus Waiblingen und Winnenden bedient, die auf der Suche nach dem Antibiotikasaft am Ende in Schorndorf gelandet sind. „Die Leute sind dankbar, wenn man eine Lösung findet“, ist sein Eindruck. Dass Eltern besorgt sind, wenn sie ein Medikament nicht bekommen, könne er indes verstehen. Und „ein Stück weit auch, dass man im Notdienst eine kürzere Zündschnur hat.“

Ist die Infektionswelle gebrochen?

Noch ist die Misere nicht vorbei. „Ich hoffe, dass die Infektionsketten nach den Ferien gebrochen sind“, sagt Leiter. Mitte Mai erwartet er auch Nachschub bei den Antibiotikasäften. Dass die vom Bundeskabinett kürzlich beschlossenen Maßnahmen schnell wirken, glaubt er indes nicht. Produzenten von Medikamenten sollen unter anderem wieder attraktivere Preise bekommen, Festbeträge oder mit Herstellern ausgehandelte Rabattverträge sollen bei Arzneien für Kinder wegfallen. „Diese Maßnahmen wirken aber nicht sofort“, meint Leiter. Auf Fingerschnippen gebe es keine Ware. Übrigens ist die Arzneimittelknappheit kein deutsches Problem: Viele europäische Länder hätten einen Exportstopp verhängt, weil sie sonst selbst Probleme befürchten.