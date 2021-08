Schorndorf/Stuttgart: "Querdenker" verbreiten Wahlkampf-Termine der Grünen – mit Totenkopf-Symbolik

Eine der größten, aktivsten und radikalsten „Querdenker“-Telegram-Kanäle aus der Region Stuttgart hat am Dienstag (17.08.) in einem Beitrag auf Wahlkampftermine der Grünen-Politiker Annalena Baerbock und Robert Habeck aufmerksam gemacht. Unter Verwendung von Totenkopf-Symbolik.

Auch „Querdenken 718 Schorndorf“ verbreitetet diesen Beitrag. Darin ist ein Screenshot zu sehen, der einen Auszug der Wahlkampftour der Grünen-Kanzlerkandidatin und ihres Parteikollegen zeigt. Termine in Reutlingen und Stuttgart am Mittwoch (18.08.), sowie in Ludwigsburg, Heilbronn und im pfälzischen Landau am Donnerstag (19.09.) sind rot markiert. Dort soll jeweils Robert Habeck auftreten.

Dieser Beitrag wird gerade auf Telegram verbreitetet. © Screenshot Telegram

Zwischen Totenkopf-Emojis steht unter den Terminen zu lesen: „Deutschlands VerEnder“. Außerdem bezieht sich der Telegram-Kanal auf eine aktuell bundesweit laufende Anti-Grünen-Kampagne. Kommentar eines Telegram-Nutzers: „Gottseidank bin ich gerade im Ausland sonst hätte ich mich nicht im Griff.“

"Querdenker" und die Bedrohung von Politikern

Die „Querdenker“-Szene ist in der Vergangenheit immer wieder mit teils unterschwelliger, teils offener Bedrohung von Politikerinnen und Politikern aufgefallen. Das beschränkte sich nicht nur auf Plakate und Äußerungen im Rahmen von Demonstrationen.

Nach einer Abstimmung zu einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag war im April eine „Feindesliste“ in „Querdenker“-Telegram-Kanälen aufgetaucht. Sie enthielt die namentlichen Abstimmungsergebnisse und war unter anderem mit dem Titel „Todesliste deutscher Politiker“ verbreitet worden.