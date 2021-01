Was braucht der Mensch für ein gutes Leben? Was ist wirklich wichtig? Philosophen sind angesichts solcher Fragen schon immer ins Schwitzen geraten, Aufräum- und Wegwerf-Beratung hat sich inzwischen als eigener Coaching-Zweig etabliert – und Bewohner von Mini-Häusern wissen, wie’s geht. Bald werden in Schorndorf die ersten Tiny Houses stehen. Der Clou: Die Stadt verpachtet die Grundstücke für 200 bis 240 Euro im Monat – zunächst befristet auf zehn Jahre.

Und dann? Droht die