Schorndorf: Vierer-Ticket für den ÖPNV soll teurer werden

Mit dem günstigen ÖPNV-Vierer-Ticket sollen die Menschen in der Stadt den Nahverkehr in Schorndorf für wenig Geld nutzen können – doch jetzt soll's teurer werden. Die Stadt hat im Verwaltungsausschuss vorgeschlagen, den Preis für das Ticket auf neun Euro zu erhöhen. Das von der Stadt gesponserte Ticket gilt für den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr auf der Gemarkung Schorndorf, das heißt für den Busverkehr in der Kernstadt und den Stadtteilen, für die S-Bahn zwischen Weiler und Schorndorf sowie für die Wieslauftalbahn zwischen Miedelsbach und Schorndorf. Dies entspricht nach den Vorgaben des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) einer Tarifzone.

Der reguläre Preis liegt bei 10,60 Euro, in Schorndorf war es an der Stadtinfothek im Rathaus und in den Verwaltungsstellen bisher für 7,50 Euro verkauft worden.

Während der VVS seine Preise regelmäßig erhöhte – in der Regel einmal jährlich – hat die Stadt die Preisanpassungen seit 2018 nicht weitergegeben, sondern selbstständig kompensiert. Hierdurch sei der Preis für das vergünstigte ÖPNV-Vierer-Ticket für die Bürgerinnen und Bürger über vier Jahre lang stabil gehalten worden, heißt es in der Sitzungsvorlage des Ausschusses.

Einzelfahrpreis von 1,86 Euro

Mit negativen Auswirkungen auf die Finanzlage in Schorndorf: Im Jahr 2021 wurden nach Angaben der Stadtverwaltung insgesamt 2234 Stadttickets zum Preis von jeweils 7,50 Euro verkauft, was einem Einzelfahrpreis von 1,86 Euro entspricht. Damit hat die Stadtverwaltung rund 7500 Euro draufgelegt – und will nun gegensteuern. Ein Preis von neun Euro entspräche gegenüber dem regulären Ticketpreis beim VVS immer noch einer Ersparnis von 1,60 Euro pro Vierer-Ticket, argumentiert die Verwaltung. Die Kosten für eine Einzelfahrt belaufen sich dann auf 2,25 Euro (regulärer Preis 2,65 Euro).

Über den Vorschlag wird der Gemeinderat am Donnerstag, 17. November, abstimmen.