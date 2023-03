Schorndorf: Warum die Jugendmusikschule eine Instrumentendemo veranstaltet

Welches Instrument soll es werden? Antworten auf diese Frage gibt es beim Tag der offenen Tür der Jugendmusikschule Schorndorf und Umgebung. Vor dem Beginn des Sommersemesters im April präsentiert die Jugendmusikschule am Samstag, 4. März, ihr umfassendes und breitgefächertes Unterrichtsangebot. Die Besucherinnen und Besucher bekommen die Möglichkeit, das Angebot der Musikschule kennenzulernen und sich von den Musiklehrern individuell beraten zu lassen.

Demokonzert in der Forscherfabrik

Los geht es um 14 Uhr mit einem informativen Demokonzert in der Forscherfabrik. Aus diesem Grund ist die Mitmach-Ausstellung dort den ganze Tag geschlossen. Es werden die Instrumente mit kurzen Musikstücken vorgestellt und erläutert.

Anschließend bekommen alle Besucher/-innen Gelegenheit, die verschiedenen Instrumente unter fachkundiger Anleitung selbst einmal auszuprobieren. In den Unterrichtsräumen der benachbarten Jugendmusikschule stehen von 15 bis 16.30 Uhr die Musikpädagog/-innen für individuelle Beratungsgespräche bereit.

Das Fachangebot umfasst Streichinstrumente (Violine, Bratsche, Violoncello, Kontrabass), Holzblasinstrumente (Block- und Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxofon, Fagott), Blechblasinstrumente (Trompete, Waldhorn, Posaune, Tenorhorn, Tuba) sowie Gitarre, Gesang, Mandoline, Klavier, Akkordeon, Orchesterschlagwerk, Harfe und Veeh-Harfe.

Auch das Angebot der Popularmusikschule mit den Fächern E-Gitarre, E-Bass, Keyboard, Schlagzeug, Percussion und Popgesang wird vorgestellt.

Auch für die Jüngsten gibt es in der Musikschule ein Programm: Die Kurse in „Rhythmisch-musikalischer Früherziehung“ für Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren finden in allen Mitgliedsgemeinden statt. Der Kurs „Musik und Spiel“ für Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren in Begleitung eines Elternteils wird in mehreren Kursen in Schorndorf, Rudersberg und Miedelsbach angeboten. Die „Eltern-Baby-Musik“ lädt Kleinkinder im Alter von zwölf bis 24 Monaten und deren Eltern vormittags zum musikalischen Spiel ein. Kursort ist Schorndorf.

Für die Sechs- bis Achtjährigen gibt es in Schorndorf neben den Blockflöten-Grundkursen, die in allen Zweigstellen angeboten werden, zusätzlich die Streichervorschule, Percussion-Kurse und das Instrumentenkarussell. Letzteres richtet sich an Kinder von sechs bis neun Jahren, die gerne musizieren möchten, sich aber noch nicht für ein Instrument entschieden haben.

Angebote auch für Erwachsene

Auch Erwachsenen bietet die Musikschule ein Angebot. Neben dem regulären Unterricht gibt es ein Gutscheinheft für vier Unterrichtseinheiten, das in der Musikschule erworben werden kann. Nähere Infos auf der Homepage www.jms-schorndorf.de

Das Sommersemester beginnt am 1. April. Anmeldeschluss ist der 10. März. Die Anmeldung ist im Internet unter www.jms-schorndorf.de möglich. Dort stehen auch weitere Informationen zu aktuellen Kurszeiten. Die Geschäftsstelle der Jugendmusikschule, Karlstraße 21, ist telefonisch unter 07181/63480 zu erreichen.