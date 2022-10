Schorndorf: Warum sich Mäuseretter Charly Winkler jetzt um eine Katze kümmert

Eigentlich schlägt Charly Winklers Herz für Mäuse. Mit Hingabe kümmert er sich um jede Gebraucht-Maus, die er in Tierheimen, über Zeitungsanzeigen und im Internet ausfindig macht. Unzähligen hat er mit seiner Fürsorge schon das Leben gerettet. Im ersten Stock seines Haubersbronner Hauses hat Winkler im ehemaligen Wohnzimmer ein wahres Mäuse-Paradies geschaffen – mit Holzhüttchen, Nischen, Leitern, Brücken, Laufrädern, Rohren und Kletterparcours in mehreren Gehegen.

Etliche Stunden investiert er täglich für die Tierchen, auf kleinen Tellerchen und Schüsselchen richtet er die Mahlzeiten an, macht sauber und sorgt für ein Beschäftigungsprogramm. Dass jetzt auch noch Pflegekater Lilo zum Haushalt gehört, ist für Charly Winkler kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil: „Das entscheiden die Tiere. Ich mach da nichts.“

Wobei, ganz unbeteiligt ist er nicht. Auch für den Kater, der vor einem halben Jahr, an einem kalten Aprilabend, plötzlich vor seiner Balkontür saß, traurig, niederschlagen, mit tief gesenktem Kopf und einem üblen Infekt an der Flanke, tut der Rentner alles – und noch viel mehr. Noch zu später Stunde hat er in der Nachbarschaft – bei Katzenliebhaberin und Grünen-Stadträtin Kirsten Katz – für den lädierten Kater ein Bettchen mit einer dicken, warmen Decke besorgt und bei seinem Sohn ein Igluzelt für den Balkon. Denn dass der Kater in Charly Winklers Wohnung darf, ist ausgeschlossen: Die Mäuse würden sich bedanken!

Nachts hat Kater Lilo sich auf der Baustelle sehr verlassen gefühlt

Und obwohl Winkler bald herausgefunden hat, wie der Kater heißt und wo er daheim ist, konnte er ihn in seinem Zustand nicht einfach zu seinen Besitzern zurückbringen. Weil damals Zwillinge im Anmarsch waren, musste dort so grundlegend umgebaut werden, dass der weißgescheckte Kater für sich dort keinen Platz mehr sah. Die Besitzer waren im Nachbarort in eine Ersatzwohnung ausgewichen, die von der Lage aber viel zu gefährlich war für den freiheitsliebenden Kater. Tagsüber war immer jemand auf der Baustelle im Haus, das nur ein paar Meter von Charly Winklers Adresse in der Haubersbronner Kirchhofstraße entfernt ist. Nachts sollte der Kater in seinem Revier bleiben. Eine andere Lösung hat sich, trotz aller Bemühungen, nicht gefunden. „Des Nachts“, fasst Winkler die Situation zusammen, „sah der Kater sich sehr verlassen.“

Doch Lilo hat die Lösung des Problems selbst in die Pfote genommen. Fünf Monate lang genoss der Kater – nach der ersten Kontaktaufnahme im April – die Vollpension auf dem Balkon. Erst im Zelt, mittlerweile hat Charly Winkler angebaut: eine selbstgezimmerte Hütte mit Fenstern und Luke, drei kuscheligen Schlafplätzen auf zwei Etagen, Teppichboden und Vorhängen an den Fenstern. Nur der Internetanschluss, scherzt Winkler, fehlt noch. Auf das Zelt will der Kater dennoch nicht verzichten: „Er schläft mal hier und mal da“, erzählt der Rentner, der nicht nur ein paar Hundert Euro für das Hüttenmaterial ausgegeben, sondern auch jede Menge Aufwand betrieben hat, um eine komfortable Katzentreppe zu bauen, und die Holzhütte auf den Balkon zu hieven: Mit Hilfe des Krans des benachbarten Metalltechnikbetriebs und fünf Helfern kam das Katzenhaus an seinen Platz.

Mehrmals täglich zu Besuch: Leckerlis und Streicheleinheiten

Und obwohl die Besitzer, die sich mit zwei Geschenkkörben vom Metzger bedankt haben, mittlerweile in ihr umgebautes Haus zurückgekehrt sind, Kater Lilo ist immer noch der beste Freund des Mäuseretters. Wich er ihm anfangs nicht von der Seite, besucht er ihn jetzt mehrmals täglich, holt sich seine Leckerlis und – wenn’s genehm ist – auch seine Streicheleinheiten ab. Beim gemeinsamen Frühstück in der Garage kann es vorkommen, dass Lilo hinterrücks die Butter von Winklers Brezel schleckt. Ein Liebesbeweis sondergleichen. Denn eigentlich ist der Dorfkater alles andere als verschmust: Mit dem Nachbarskater, dem „Roten Baron“, legt der Siebeneinhalbjährige sich genauso regelmäßig an wie mit dem Waschbären vor Ort. Und wer Lilo streichelt ohne dessen Zustimmung, muss immer mit einem kräftigen Tatzenhieb rechnen.