Schorndorf: Was Kinder beim Holzbildhauerei-Workshop im Kulturforum herstellen

Aus Alt wird Neu: Im Holzbildhauerei-Workshop mit der Künstlerin Ebba Kaynak in Schorndorf bearbeiten Kinder die Äste alter Weihnachtsbäume und machen daraus Blumen. Ziel des dreitätigen Workshops ist, einen ganzen Blumenstrauß aus Tannenholz herzustellen – passend zum Frühling eben.

„Ich leg direkt los!“, ruft eines der Kinder, als die Acht- bis Zehnjährigen die Kinderwerkstatt des Schorndorfer Kulturforums betreten. Arbeiten mit Stechbeitel, Klüpfel, Spachtel, Säge und Raspel: Mit diesen Werkzeugen machen sich die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an alten Tannenbaumästen, an denen noch Nadelzweige hängen, zu schaffen.

Auch Hündin Canela braucht Streicheleinheiten

Das Tannenholz könne noch verwendet werden, da es erst einige Monate alt ist, erklärt Kaynak. „Je älter das Tannenholz, desto schwerer ist es zu bearbeiten“, sagt die freischaffende Schorndorfer Bildhauerin. Umso begeisterter zeigt sie sich über die Arbeiten der Kinder, die gekonnt an den Werkbänken mit schwierigem Material und scharfen Werkzeugen hantieren. Dass es da trotz regelmäßiger Warnungen vor den Gerätschaften doch mal zu kleineren Verletzungen kommt, kann nicht vollkommen ausgeschlossen werden: Maxi, der schon drei Blumen fertiggestellt hat, hat sich ein wenig in den Finger geschnitten. Zwischen allerlei Materialien, Pinseln, Holzfiguren und Werkzeugen gibt es aber auch Pflaster für eventuelle Zwischenfälle.

„Dass mit den Blumen gefällt mir gut“, erzählt die neunjährige Runa, während sie an einer Blüte aus Holz arbeitet. Auch der Hund Canela, was auf Spanisch Zimt bedeutet, kommt bei den Kindern gut an und freut sich über viel Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten. „Sie kümmert sich hier um das soziale Miteinander“, sagt Kaynak, die Besitzerin der ehemaligen Straßenhündin aus Spanien.

Kaynak: „Ich beschäftige mich auch mit Botanik“

„Ich habe schon wieder eine fertig, jetzt habe ich schon fünf“, sagt Oscar stolz. Der Zehnjährige ist extra für den Workshop zusammen mit seinem Freund Jakob aus einem Dorf nahe Schwäbisch Gmünd nach Schorndorf angereist. Auch Jakob präsentiert sein Werk, eine gelb- und orangefarbene Blume, deren Form an ein kleines Boot erinnert. „Die Blüten können auch noch etwas anderes sein“, so der Neunjährige. Im Vorfeld haben die Kinder mit der Workshopleiterin verschiedene Blumensorten besprochen. „Ich beschäftige mich auch mit Botanik“, erläutert Ebba Kaynak. „Man muss den Moment erwischen, wenn sich die Knospe in eine Blüte verwandelt, dann wird das Ganze authentisch“, findet die Künstlerin. Wie die Blume letztendlich aussieht, bleibt den Kindern selbst überlassen.

Arbeit mit Kindern bereichernd

Für Kaynak, die regelmäßig Workshops für Kinder anbietet, ist die Arbeit mit Kindern bereichernd: „Sie haben eine andere Herangehensweise. Die Quelle meiner Arbeit ist auch meine Kindheit“, stellt sie fest. Die Künstlerin verweist auf Picasso, dieser habe einst gesagt: „Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben.“

Die Workshops scheinen bei den Kindern gut anzukommen: „Geschnitzt habe ich schon tausendmal, aber noch nie so. Es macht Spaß und ich möchte es weitermachen“, sagt der achtjährige Lukas.