Schorndorf: Wer sich als Pate um Gräber auf Altem Friedhof kümmert, hat Vorteile

Die Friedhofssatzung ist geändert, jetzt können auf dem Alten Friedhof tatsächlich Grabpatenschaften abgeschlossen werden. Das bedeutet: Grabpaten übernehmen die Pflege eines historischen Grabes auf dem Alten Friedhof. Die Grabstätte kann im Rahmen der Friedhofssatzung bepflanzt werden und sollte dem Ort des Alten Friedhofs entsprechen. Veränderungen und Instandsetzungen an Grabmalen dürfen nur in Abstimmung mit der Friedhofsverwaltung und dem Denkmalamt vorgenommen werden. Für die Übernahme einer Patenschaft werden, das teilt die Stadt Schorndorf in einer Pressemitteilung mit, keine Gebühren fällig. Je Grabstätte kann eine Grabpatenschaft übernommen werden, für eine Grabpatenschaft kann es bis zu zwei Paten geben.

Die Besonderheit an dieser Regelung ist: Stirbt ein Pate, kann dessen Urne in dem Grab der Patenschaft beigesetzt werden. Ab diesem Zeitpunkt gelten dann die üblichen Regeln der Friedhofssatzung. Die Beisetzungsgebühr sowie eine Grabnutzungsgebühr für ein Urnengrab müssen dann entrichtet werden. Das Grab muss dann für die Ruhezeit von 15 Jahren erhalten und gepflegt werden, wie bei einer regulären Grabstätte. Auf Wunsch kann ein Grabmal mit dem Namen des Verstorbenen angebracht werden.

Informationen, welche Gräber als Patengrab zur Verfügung stehen, gibt es auf dem digitalen Friedhofsplan. Interessierte können über ein Kontaktformular direkt eine Anfrage an die Friedhofsverwaltung stellen. Alternativ kann man sich die Nummern dieser Gräber notieren und die Wunschpatengräber per E-Mail an die Friedhofsverwaltung unter friedhof@schorndorf.de senden und sein Interesse an einer Patenschaft bekunden. Diese beantwortet weitere Fragen und sendet die Vereinbarung zu.

Der Alte Friedhof ist in sechs Blöcke mit römischen Zahlen eingeteilt. Diese helfen bei der Orientierung. Die Grabnummern sind zu Beginn mit der jeweiligen Blocknummer versehen. Beispielsweise liegt das Grab 53005 im Block V. Alternativ kann man sich auch anhand des digitalen Plans auf dem Gelände orientieren. Weitere Informationen zum Plan unter schorndorf.de/patenschaft-alter-friedhof.

Friedhof wurde 1839 angelegt

Mit einer Grabpatenschaft trägt man dazu bei, die Schorndorfer Geschichte zu erhalten und gleichzeitig den Friedhof neu zu beleben. Der Alte Friedhof wurde 1839 angelegt und bis 1930 für Beisetzungen genutzt. Berühmte Schorndorfer Persönlichkeiten wie der Ministerpräsident Dr. Reinhold Maier und die Malerin Ina Krämer haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. Außerdem ist der Alte Friedhof mitten in Schorndorf ein schattiges Plätzchen an warmen Sommertagen.