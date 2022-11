Schorndorf: Wie Andreas Horváth die Welt mit dem Fahrrad erkundet

Viele Monate hat Andreas Horváth nur im Sattel verbracht: Zwischen 2008 und 2009 dauerte die „Velorient-Tour“ von Wien nach Indien neun Monate; 14 Wochen radelte er durch Südamerila (2010/2011) und zwischen 2019 und 2020 erlebte er neun Monate besondere Augenblicke mit dem Fahrrad in Asien. Mehr als genug hat Andreas Horváth, 1971 in Tübingen geboren, also zu berichten – und das wird er mit dem Vortrag über eine Radreise nach Asien bei der Volkshochschule Schorndorf am 15. November.

Wann ihn die Leidenschaft, die Welt mit dem Fahrrad zu entdecken, packte? „2001 war das“, erinnert sich der gerlernte Masseur und Physiotherapeut. „Auf einer Radtour zu einem Bierfest in der Nähe Nürnbergs mit einem Freund kamen wir auf die Idee, im Sommer durch meine zweite Heimat Ungarn zu radeln – mit Zelt und viel Gepäck. Nach dieser Tour wollte ich mehr. Und als ich mal die Ausrüstung hatte, wollte ich auch testen, was sie aushält – im Sinne der Nachhaltigkeit.“

In rund 22 Ländern war Andreas Horváth mit dem Rad unterwegs. 2008/2009 stand die erste „größere Tour“ an: Die „Velorient-Tour“ begann in Wien und endete in Mumbai. Ende 2009 war es auch, als der begeisterte Radfahrer seine Eindrücke weitergeben wollte, und er fing an, über seine Erlebnisse zu berichten.

Die Reiselust sei dann schnell wiedergekommen, denn als Andreas Horváth seine Frau kennenlernte, war schnell klar, dass auch sie die Leidenschaft teilt: „Wir lernten uns übers Radeln kennen. Meine Frau hat schon vor mir mit dem Radreisen begonnen. Allerdings weckten meine Erzählungen in ihr große Lust auf größere Reisen.“ Zusammen erradelten sie dann Argentinien und Chile. Was am Radfahren in fremden Ländern reizt? „Das Unbekannte“, sagt Horváth, „und die Begegnungen beim langsamen Reisen.“

Sich nicht von Reisewarnungen abschrecken lassen

Und was lernt man auf diesen Reisen besonders? Vieles wird aufgezählt: Sprachen, auf das Bauchgefühl zu vertrauen, es zu akzeptieren, wenn vieles nicht so läuft wie geplant, die „körperlichen und seelischen Grenzen meiner Reisebegleitungen und mir“. Die meisten Menschen seien Radreisen gegenüber wohlgesinnt: „Deutsche sind in vielen Ländern Asiens sehr beliebt, aber eher nicht wegen des Geldes, sondern der Kultur. Unsere Erfahrungen in den meisten Ländern waren oft sehr konträr zu den vielen einseitigen Medienberichten hierzulande.“

Ganz wichtig sei, sich nicht von Reisewarnungen abschrecken zu lassen. Für den Laien kaum vorstellbar, Länder auf diese Weise zu bereisen, wie es Andreas Horváth macht. Welche Vorbereitungen braucht es denn? „Ich lese Radreiseliteratur und tausche Infos mit anderen aus. Dann liegt der Atlas vor uns und die Lust auf monatelange Freiheit ohne Tretmühlen-Alltag und Arbeit flammt auf.“

Die Ausrüstung werde gecheckt und tagelang an den Rädern gebastelt. Wenn man monatelang unterwegs sei, werde die Wohnung zwischenvermietet. „Am Rad sind jeweils sechs Taschen und Packsäcke mit je etwa 20 Kilogramm Gepäck. Zelt, Matratze, Schlafsack, Werkzeug, Ersatzteile, Kocher, Kleidung für alle Wetter und als Luxus eine Picknickdecke werden verstaut.“

Von seinen bisherigen Reisen ist Andreas Horváth ein ganz eindrückliches Erlebnis in Erinnerung geblieben: „Die Übernachtung in einer kleinen Moschee im Iran. Meine Frau und ich bekamen die Schlüsselhoheit über das Gebetshaus und auch die Fahrräder sollten mit in den mit Teppichen ausgelegten Raum.“ Was die Zuhörer in der Volkshochschule am 15. November bei „Augenblicke in Arabien“ geboten bekommen? Der Radfahrer beantwortet es mit ganz einfachen Worten: „Sand, Wasser, Feuer, Sturm – alles, was sich Radler so wünschen. Ein Landstrich, der so ganz anders ist als Deutschland. Eine Grenzerfahrung in der umwerfend schönen Landschaft war es zusätzlich für uns.“