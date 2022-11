Schorndorf will sparen und Gebühren erhöhen: Wen treffen die Pläne der Stadt?

Schorndorf muss sparen. Die Vorschläge der Stadt, wie das gelingen soll, haben bereits hitzige Debatten und eine Demonstration ausgelöst. Welche konkreten Maßnahmen die Stadt treffen wird, darüber wird am Donnerstag, den 17. November im Gemeinderat entschieden. Aber wer ist vom Schorndorfer Sparprogramm eigentlich betroffen? Ein Überblick.

Schwimmbäder und Sauna

Die Gefahr einer Schließung der kleinen Bäder in Buhlbronn und Schlichten scheint gebannt. Vom Tisch ist auch die Sparvariante, die für das Jahr 2023 die komplette Schließung der Bäder mit Ausnahme des Lehrschwimmbeckens und des Kursbeckens im Oskar-Frech-Bad vorgesehen hätte. Eine Mehrheit zeichnete sich dagegen für einen „Sommer- Winter-Betrieb“ ab. Dieser Variante zufolge sollen das Hallenbad und die Sauna im Oskar-Frech-Bad im Sommer dichtgemacht werden. Die Freibäder sollen offen bleiben.

Autofahrer: Weniger Winterdienst, weniger Straßenreinigung

Auf Schorndorfer Neben- und Anliegerstraßen wird es ungemütlich. Im Zuge der Sparmaßnahmen hat der Technische Ausschuss einer Einschränkung des Winterdienstes grünes Licht gegeben. Reduziert werden soll auch die Reinigung der Gehwege und der Straßen.

Anwohner, Besucher und E-Auto-Halter: Parken soll teurer werden

Teurer werden soll nach Vorschlag der Stadt auch das Parken in Schorndorf und zwar für Anwohner, Besucher und für Halter von E-Autos. Anwohner blieben von einer Gebührenerhöhung fürs Parken in Schorndorf lange verschont. Das soll sich jetzt ändern - und zwar deutlich. Das Anwohnerparken soll von 30 Euro auf 180 Euro erhöht werden, also um das Sechsfache.

Auf dem Archivplatz, dem Unteren Marktplatz, dem Platz bei Mayer am Tor und dem Parkplatz an der Mauer soll Parken künftig doppelt so teuer werden. Eine Stunde Parken soll dann zwei Euro kosten, zwei Stunden sechs und drei Stunden sieben Euro. Einem zweiten Vorschlag zufolge läge die Mindestgebühr bei zwei Euro, alle weiteren 15 Minuten bei 50 Cent.

Auch Halter von E-Autos sollen zur Kasse gebeten werden. Derzeit dürfen Elektrofahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen kostenlos parken. Die Verwaltung schlägt vor, diese Befreiung zurückzunehmen. Lediglich an Ladesäulen soll es weiter keine Parkgebühren geben.

Nahverkehrsnutzer: Bus-Fahren soll teurer werden

Mit dem günstigen ÖPNV-Vierer-Ticket sollen die Menschen in der Stadt den Nahverkehr in Schorndorf für wenig Geld nutzen können – doch jetzt soll's teurer werden. Die Stadt schlägt vor, den Preis für das gesponserte Ticket von 7,50 Euro auf neun Euro zu erhöhen.

Sportvereine: Kürzung der Jugendförderung

Die Jugendzuschüsse für Sportvereine sollen von 49 Euro auf 40 Euro gesenkt werden, so der Vorschlag der Stadt. Inzwischen hat sich dazu die SG Schorndorf zu Wort gemeldet. Um die Diskussionen für den Haushalt 2023 zu beenden, habe der Vorstand beschlossen, 2023 auf den Sonderzuschuss in Höhe von 28.000 Euro zu verzichten. Das allerdings nur unter der Bedingung, dass die Jugendförderung bei keinem der Schorndorfer Sportvereine reduziert werde, heißt es in einem Schreiben des größten Schorndorfer Vereins.

Kulturbetriebe wie die Manufaktur vor dem Aus?

Auch die Förderung für Kulturbetriebe wie die Manufaktur steht in Schorndorf zur Debatte. Manu, Kulturforum und die Kulturgruppe Oberberken haben eine Erhöhung ihrer Zuschüsse beantragt. Nach dem Vorschlag der Verwaltung sollen die Zuschüsse an die Kultureinrichtungen jedoch eingefroren werden.

Jugendliche: Steht das Jugendcafé Hotspot in Schorndorf vor dem Aus?

Das Jugendcafé Hotspot ist ein zentraler Treffpunkt für Jugendliche in Schorndorf. Doch nun bangen die Initiatoren um die Zukunft des Hotspot. Denn die Stadt will den Kooperationsvertrag mit dem Kreisdiakonieverband (KDV) auflösen.