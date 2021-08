Dass Schorndorf Fairtrade-Stadt ist und im Juli bereits zum vierten Mal rezertifiziert wurde, darauf sollte ein Banner direkt am Ortseingang aufmerksam machen – am besten mit dem Slogan „Marktstadt mit fairem Handel“. Dieser Wunsch der Steuerungsgruppe blieb in Schorndorf bisher aber genauso ungehört wie die Forderung an Oberbürgermeister Matthias Klopfer, den fairen Handel zur Chefsache zu machen. Jetzt hoffen die Engagierten aus der Lokalen Agenda und dem Weltladen auf das neue