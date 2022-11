Schorndorfer gründen Hautarzt-App "Dermafy": So funktioniert die Online-Diagnose

Termine in der heutigen Zeit bei Fachärzten zu bekommen, kann unter Umständen länger dauern, als man es sich wünscht. Wartezeit: etwa 38 Wochen im Schnitt deutschlandweit beispielsweise bei Hautärzten. Um diese Wartezeiten zu minimieren beziehungsweise ganz zu vermeiden, hatte Dr. Frederic Pfeifer schon vor einiger Zeit die Idee, ein visuelles Angebot zu konzipieren.

Aber: Wegen des Fernbehandlungsverbots sei das nicht umzusetzen gewesen. Mit der Corona-Pandemie habe sich vieles verändert. „Seit es rechtlich abgesichert ist, Diagnosen visuell zu stellen, hatte ich das Konzept für die App quasi in der Schublade“, berichtet der Hautarzt.

Frederic Pfeifer und sein Bruder Sebastian, die ihre Hautzentren in Schorndorf (Künkelinstraße 4) und Backnang (Burgstraße 3) betreiben, wissen aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, einen Termin beim Hautarzt zu bekommen.

„Freunde, Bekannte und Familienmitglieder schicken uns hin und wieder Bilder und fragen uns tele-dermatologisch um Rat. Aber nicht jeder hat einen Hautarzt in seinem Bekanntenkreis“, so Frederic Pfeifer und schmunzelt. Deshalb gründeten die Brüder Dermafy, den „Online-Hautarzt“ sozusagen.

Online-Diagnose innerhalb von 48 Stunden

„Mit der Dermafy-App können alle jederzeit und von überall zum Hautarzt“, sagt Dr. Sebastian Pfeifer. Das Wohl der Patienten stehe auch hier an oberster Stelle. „Die fundierte Diagnose und individuelle Therapieempfehlung erfolgt ausschließlich durch unsere in Deutschland niedergelassenen und approbierten Fachärzte“, ergänzt sein Bruder. Die Kollegen, die mit im Boot sind und die Kapazität für solch ein Angebot haben, stammen aus dem verbreiteten Netzwerk der Doktoren – sei es aus den Studienzeit-Kontakten oder aus der bekannten Hautärzteschaft. „Eine Kollegin kam mit einer Initiativbewerbung auf uns zu und hat gesagt, ihr gefalle die Flexibilität der Tele-Dermatologie.“

Die Entwicklung der App habe im vergangenen Jahr begonnen. Ende 2021 habe man sie sozusagen im „Probebetrieb“ gehabt, um zu sehen, ob es „technisch laufe“ oder ob noch Verbesserungen notwendig gewesen wären. Und um zu schauen, wer überhaupt bereit ist, diese App in Anspruch zu nehmen. Seit diesem Sommer laufe die App nun zur Zufriedenheit und die Anfragen „nehmen stetig zu“.

Behandelt werde alles zum Thema Haut, Haare, Nägel und Geschlechtskrankheiten. Egal ob juckend, schuppend, schmerzhaft, akut oder chronisch. Auch bei ästhetischer Beratung sei man gerne Ansprechpartner. Zu beobachten ist laut Sebastian Pfeifer, dass breitgefächerte Fragen zu den Themen Akne, Rosazea, Leberflecken und Hautkrebs gestellt werden. „Vieles ist aber auch von den Jahreszeiten abhängig. Im Winter wird es vermutlich wieder verstärkt um Hautekzeme gehen.“

Die Vorteile der digitalen Untersuchung

Welche Vorteile die digitale Untersuchung hat, ist schnell zusammengefasst: Eine Online-Diagnose erhält man innerhalb von nur 48 Stunden. Es gilt eine Erreichbarkeit von 24/7, auch am Wochenende. Die Diagnose, Behandlungsempfehlung und Rezept gibt es innerhalb von 24 Stunden und die Behandlung kann von überall durchgeführt werden.

Wie die App funktioniert? „Fotos aufnehmen, Fragebogen beantworten, Kontaktdaten angeben und bezahlen – mit 100 Prozent Datensicherheit“, lautet die schnelle Antwort. Die Diagnostik anhand der Bilder und des Fragebogens, die Behandlung und eingehende Therapieempfehlung, die Ausstellung und das Zusenden des Rezepts und die Erstellung des individuellen digitalen Arztbriefs kostet zusammen 24,90 Euro pro Diagnose. „Wir rechnen dabei nach der gültigen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ab. Die Rechnung erhält der Patient nach der Behandlung. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt, nach Einreichen der Rechnung, teilweise die Kosten für Ihre Behandlung“, so Frederic Pfeifer. Die Hautärzte stellen, falls erforderlich, ein Privatrezept aus. Dieses wird per Post nach Hause oder – auf Wunsch – per Fax auch an die Wunsch-Apotheke gesendet.

Aber ist so eine Diagnose verlässlich? Und ist solch eine App hilfreich? Was sagt die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg dazu? „Wir begrüßen es, wenn unsere Mitglieder innovative Wege gehen, um die Versorgung zu verbessern und mehr Service für die Patientinnen und Patienten zu erreichen. Die App an sich vermögen wir nicht zu beurteilen“, so Kai Sonntag, Leiter der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. „Mehr Service“ ist das richtige Stichwort für die Mediziner Pfeifer. Ganz wichtig ist den Brüdern: „Der Praxisalltag leidet darunter keinesfalls. Für uns ist dieses Online-Angebot eher die Ergänzung – so sind wir dann eben auch mal am Wochenende aktiv am PC.“

Zweifel werden ausgeräumt

Die Skepsis des einen oder anderen Patienten gegenüber einer digitalen Untersuchung können die Hautärzte verstehen, die Zweifel räumen sie aber aus: „Mehr als 90 Prozent der Fälle können tele-dermatologisch behandelt werden. Und sollte es sich tatsächlich um einen Haut-Notfall handeln, erkennen wir das, stellen dann sofort eine Erstdiagnose aus, so dass der Patient schnellstmöglich einen Termin in unserer Praxis oder in einer Hautarztpraxis in seiner Nähe erhält.“