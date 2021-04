Endlich wieder in der Schule: Seit Mitte Dezember sind sie zu Hause im Fernunterricht vor dem Computer gesessen, in dieser Woche durften Isabelle Bräuninger, Rebecca Thon und Jonathan Bieler endlich wieder ihr Klassenzimmer von innen sehen. Mögen sie in Vor-Corona-Zeiten vielleicht an manchem Morgen gestöhnt haben, wenn sie sich auf den Weg zur Schule machen mussten, jetzt war nur Freude da: „Juhu, ich darf in die Schule!“ Was der 14-jährigen Rebecca am Montagmorgen durch den Kopf ging,