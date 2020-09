Eine neu gegründete Gruppe von Klimaschützern in Schorndorf will ein Bürgerbegehren herbeiführen und fordert, die Stadt müsse ihren CO²-Ausstoß reduzieren. Wenn rund 2250 Bürgerinnen und Bürger ihr Anliegen mit einer Unterschrift unterstützen, dann könnten bald alle Schorndorferinnen und Schorndorfer an die Urne gerufen werden. Dejan Stojicevic, Dörte Schnitzer und Wilhelm Pesch aus der Gruppe haben ihre Forderungen vorgestellt.

Im Sommer haben sich in Schorndorf insgesamt 20 Personen