Schorndorfer Landfrauen schockiert: Zerstörung am Osterbrunnen

Plastikeier liegen zersplittert vor dem Brunnen am Oberen Marktplatz in Schorndorf. Ketten, an denen die bunten Eierchen liebevoll aufgereiht waren, sind heruntergerissen. Viele weitere Eier liegen kaputt im Innern des Brunnens.

Landfrauen aus Schorndorf sind fassungslos

„Wir sind schockiert über diese mutwillige Zerstörung“, sagt die fassungslose Landfrauenvereins-Vorsitzende Rita Rost am frühen Donnerstagmorgen. Erst am vergangenen Freitag hatten die Schorndorfer Landfrauen den Brunnen mit mehr als 4000 Eiern und Pflanzenbögen geschmückt.

Alle bunten Ketten von oben bis an den Rand, der symbolische „Wasserfall“, sind nun abgerissen und im Brunnen und auf dem Asphalt verstreut – so zeigt es ein Video von Vorstandsmitglied Simoni Böhringer. Sie hatte es Rita Rost gesendet. Auch innen wurden die Hasen abgerissen. „Ob wir den Schaden auf die Schnelle beheben können, ist noch nicht sicher. Wir sind so frustriert über so viel Dummheit und Mutwillen“, sagt Rost.

Die Vorsitzende geht von Jugendlichen aus, die sich in der Nacht auf Donnerstag „daraus wohl einen Spaß gemacht haben“. Am Mittwochnachmittag jedenfalls sei der Osterbrunnen noch in seiner ganzen Pracht zu bewundern gewesen. „Wir lassen es jetzt erstmal so, bis wir wissen, wie wir vorgehen können“, so die Landfrau.