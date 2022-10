Schorndorfer Stadtmarkt und verkaufsoffener Sonntag mit 25.000 Besuchern

Freundlicher hätte sich der Wettergott, ein unberechenbarer Kauz, zum endlich sich wieder in voller Vielfalt präsentierenden Stadtmarkt nicht zeigen können. Ein strahlend blauer Himmel und milde Spätherbst-Temperaturen lockten Tausende Besucher in Schorndorfs Innenstadt.

Geschäft und städtische Gemeinschaft? Ja! Kann zusammengehen.

Vom kleinen Krämermarkt bis hin zum Kinderkarussell, vielen heimischen, geöffneten Geschäften und globalen, kulinarischen Genüssen, beim Stadtmarkt war Schorndorf einmal mehr als eine attraktive, offene, und ja, betörend charmante und unaufgeregt lässige Stadt – trotz aller Krisen – zu erleben. Und das für die ganze Familie, für alle Generationen, und besonders auch für alle hier lebenden Nationalitäten. Geschäft und Gemeinschaft? Ja! Das kann zusammengehen.

Viel Spaß hatten denn auch tatsächlich die Kinder, denen auf dem Unteren Marktplatz viele Angebote, nein: richtige Zuwendung zuteilwurde. Kurz vor Halloween war der Renner natürlich das Angebot, Kürbisse zu schnitzen, und auszuhöhlen. SPD-Stadtrat Tim Schopf, der die Sache mit organisiert hatte, war begeistert. „In zweieinhalb Stunden waren über 100 Kürbisse weg! Super, wie das angenommen wird.“ Daneben konnte man Volker Jokiel, hauptberuflich städtischer Mitarbeiter, dabei zusehen, wie er kunstvolle Grauen-Grimassen aus den Kürbissen schnitt. Ein paar Schritte weiter war das Karussell sehr gefragt, genauso wie die dauernd besetzten Schminktische.

Besetzt waren aber auch die vielen Cafés, Pizzerien und anderen Lokale in der Altstadt. Und das war ja beabsichtigt. Denn Innenstadtbelebung ist das erklärte Ziel von Lars Scheel, dem Leiter des Schorndorfer Eigenbetriebs Tourismus und Citymanagement. Und er freute sich darüber, dass geschätzt etwa 25.000 Gäste zum Stadtmarkt in die Daimlerstadt gekommen waren.

Bücherflohmarkt: Tut der Weststadt gut

So etwa ein Ehepaar aus Remseck, das erst am Morgen per Internet auf den Schorndorfer Stadtmarkt aufmerksam wurde. Nun standen sie im Modehaus Kraiss, erstanden eine Steppjacke und fanden das Angebot beim Stadtmarkt „super!“ Jochen Härle, Inhaber des Modehauses, fügte hinzu: „Gute Stimmung in der Stadt. Viele Leute. Und was uns in der Weststadt guttut, ist der Bücherflohmarkt, der Besucherfrequenzen reinholt.“

Internationale Genüsse an den Imbissständen auf dem Oberen Marktplatz, alle gut besucht, dufteten und schmeckten nach Weite – und überall gab’s Schlangen: französische Crêpes, indische Spezialitäten, vietnamesische Frühlingsrollen, urschwäbische Bratwurst. Dann entdeckte man auch ofenfrische Schnecken zwischen El Mundo und Stadtkirche.

Kritik an der Gebühr für die Beteiligung am Stadtmarkt

Doch es gab auch Kritik: Die am Stadtmarkt teilnehmenden Geschäfte müssen eine Gebühr für ihre Beteiligung errichten. Zu hören war von einigen Geschäftsinhabern, „wir engagieren uns eh’ schon für die Stadt, warum noch bezahlen?“ Das begründet Lars Scheel damit, dass die Stadt kein Geld mit dem Stadtmarkt verdiene. „Wir gehen mit null raus.“ Ein Problem, das zwischen den Beteiligten noch ausdiskutiert werden muss.