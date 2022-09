Schorndorfer Stadtradeln: 90.283 Kilometer für den Klimaschutz

Drei Wochen lang möglichst häufig aufs Auto verzichten und stattdessen viele Strecken mit dem Rad zurücklegen – dieser Idee der Aktion Stadtradeln sind 365 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Schorndorf gefolgt. In 26 Teams waren die Radlerinnen und Radler vom 3. bis 23. Juli unterwegs.

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte im Stadtbiergarten endlich wieder eine Siegerehrung stattfinden – mit Oberbürgermeister Bernd Hornikel, Radwegekoordinator Patrick Hippich und den Teilnehmer/-innen mit den besten Einzel- und Teamwertungen.

Oberbürgermeister Bernd Hornikel überreichte dabei nicht nur die Urkunden, sondern würdigte auch die hohe Motivation sowie den Einsatz: „Eine wirklich sagenhafte Leistung und ein vorbildlicher Einsatz für den Klimaschutz.“ Als zusätzliche Belohnung erhielten die drei Erstplatzierten Gutscheine von Bikes & Boards.

90.283 sind in drei Wochen insgesamt zusammengekommen

Alle Radlerinnen und Radler haben sich mächtig ins Zeug gelegt, doch einer erreichte den Spitzenwert: Andreas Falk, der für das Team „Swoboda Schorndorf KG“ antrat, schaffte insgesamt 1536 Kilometer auf dem Rad. Auf Platz zwei und drei landeten Franz Nemeth vom Team „jakob concept store“ mit 1427 Kilometern und Franko Sluga aus dem „offenen Team Schorndorf“ mit 1410 Kilometern. In der Teamwertung belegte das Burg-Gymnasium mit Team-Captain Michael Oelschlegel den ersten Platz mit 10.058 Kilometer, dicht gefolgt von der „PSFV Schorndorf“, die mit 9271 Kilometern den zweiten Platz für sich beanspruchte. Die Feuerwehr Schorndorf durfte sich in diesem Jahr mit 7907 Kilometern über Platz drei freuen.

90.283 Rad-Kilometer sind insgesamt zusammengekommen. Dies entspricht einer CO2-Ersparnis von etwa 13.900 Kilogramm. Radwegekoordinator Patrick Hippich zieht eine positive Bilanz: „Das sind deutlich mehr Kilometer als im vergangenen Jahr. Man sieht an dem Ergebnis, dass das Fahrradfahren in Schorndorf eine große Bedeutung hat. Danke an alle, die mitgemacht haben.“ Und nach dem Stadtradeln ist vor dem Stadtradeln: „Auch nächstes Jahr sind wir natürlich mit dabei“, kündigt Hippich an.