„Wissen Sie, was da hinterm Rathaus entsteht? Sie sind schließlich von der Zeitung, Sie müssten das wissen“, wird die Redakteurin angesprochen. Die Passanten treibt’s um, also wird recherchiert. „Wir werden andauernd gefragt, was wir hier bauen“, sagt einer der Handwerker und schmunzelt hinter der Mundschutzmaske. Die meisten Menschen, die am Unteren Marktplatz vorbeilaufen, blicken erstaunt auf die Absperrgitter, Rampen und Holzbalken, die da zurecht