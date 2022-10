Schorndorferin will Deutschlands beste Hochzeitsrednerin werden

Eine unvergessliche Hochzeit mit viel Tüll und Romantik, das wünschen sich viele Brautpaare. Die Schorndorfer Festrednerin Vivien Fernandez gestaltet für Paare, die ohne kirchlichen Segen heiraten wollen, die passende Zeremonie. Ganz aufs Brautpaar zugeschnitten, formuliert sie eine persönliche Traurede, eingebettet in eine ganze Hochzeitszeremonie mit Einzug, Eheversprechen, Ritualen und Ringtausch - oder was sich das Brautpaar auch immer wünscht. Schreiben und Reden, das hat Vivien Fernandez immer gerne getan, und es liegt ihr – so sehr, dass sie sich nun beim Wedding King Awards (www.wedding-king-awards.de) in der Kategorie beste Traurednerin beworben hat und als eine der besten drei ins Finale gekommen ist. Am 16. Oktober steht sie um 20.15 Uhr in Köln auf der Bühne der Festhalle Flora, um sich dort vor einem Riesenpublikum zu präsentieren.

Aufgeregt? „Lampenfieber habe ich immer“, gesteht die 41-Jährige. „Das gehört auch dazu. Es zeigt, dass man es ernst nimmt.“ Nachdem in der Corona-Krise viele Hochzeiten verschoben worden waren, ist sie 2022 als Traurednerin wieder gefragt, rund 40 Trauungen waren es bisher in diesem Jahr. Die jüngsten Paare, die sie an ihrem großen Tag begleitete, waren Anfang 20, die ältesten Anfang 60. Bei allen hat sie mit intensiven Vorgesprächen und Fragelisten lange vor der Hochzeit deren Liebesgeschichte, Vorlieben, Träume und Hoffnungen erfragt. Ob sich ein Paar bei seiner Trauung auch ohne Beteiligung eines Pfarrers ein Gebet wünscht oder ganz im Gegenteil ein Motto wie Harry Potter in den Mittelpunkt stellen möchte: Vivien Fernandez geht darauf ein. „Eine entspannte Atmosphäre, kombiniert mit einer schönen und würdevollen Rede über die Liebe zueinander“ verspricht sie auf ihrer Homepage, wobei zu ihrer Arbeit als Festrednerin aber nicht nur Reden bei Hochzeiten, sondern auch bei Taufen und Beerdigungen gehören. „Ich mache den ganzen Kreislauf des Lebens“, sagt sie – und sie begleitet Menschen dabei gerne. 2019 hat Fernandez eine Ausbildung als freie Rednerin gemacht und sich von der IHK dafür zertifizieren lassen. Zugute kommt der 41-Jährigen, die selbst in zweiter Ehe verheiratet ist und vier Kinder hat, ihre Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie – die erlernten Gesprächskompetenzen kann sie auch im Umgang mit ihren Kunden und in ihren Festreden einsetzen.

Eine dreitägige Hochzeitsfeier

Die Hochzeit gilt für viele als der schönste Tag im Leben, und immer größer und aufwendiger wird dieser Tag begangen. Vivien Fernandez hat eine Hochzeit in Schorndorf erlebt, bei der drei Tage lang gefeiert wurde, was in Deutschland ungewöhnlich sei, in südlichen Ländern wie Griechenland oder Spanien aber normal. Viele große Gefühle sind bei einer Trauung im Spiel – ihre Traurede, sagt sie, solle humorvoll, aber nicht albern, würdevoll, aber nicht steif sein.

Das Voting hat begonnen

Wie gut ihr das gelingt? Das Voting zur besten freien Traurednerin hat bereits begonnen. Auf der Seite https://www.wedding-king-awards.de/ kann noch bis Freitag abgestimmt werden. Wenn sie am 16. Oktober im Livestream als eine der drei Besten zu sehen ist, kann erneut gevotet werden.