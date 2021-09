Die Sommerferien gehen dem Ende entgegen, am 13. September starten Schüler und Lehrer ins neue Schuljahr. Während die Schulleiter an den neuen Stundenplänen arbeiten, wird an zahlreichen Baumaßnahmen in den Schulen mit Hochdruck gearbeitet – alles in allem investiert die Stadt in diesem Bereich derzeit 25 Millionen Euro. Die größte Baumaßnahme ist der Neubau der Rainbrunnen-Grundschule mit Kosten von rund 15 Millionen Euro. Zum Schuljahr 2022/23 sollen 250 Grundschüler aus Schorndorf-Nord