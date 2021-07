Eigentlich sollte es ein gemütlicher und unterhaltsamer Nachmittag werden, als Anna Maria Reich ihre Freundin Anfang Juni am Schorndorfer Bahnhof abholte. Es war einer dieser nieseligen Regentage vor der ersten richtigen Hitzeperiode des Jahres. Immerhin, jetzt am Nachmittag hatte es aufgehört zu regnen. Anna Maria Reich winkte schon fröhlich, als sie die 76-Jährige, die bis dahin im Übrigen noch topfit war, in einer Gruppe von etwa zehn Personen aus der S-Bahn aussteigen sah. „Plötzlich