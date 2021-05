Sieben lange Monate war das Café de Ville geschlossen. Am Montag endlich kann’s weitergehen. Hätte Lena Galagorri das im Voraus gewusst – was hätte sie nicht alles machen können. Doch obwohl ihr die Situation nach der coronabedingten Schließung Anfang November zugesetzt hat, sie hat das Beste draus gemacht. In einer Zeit großer Unsicherheit, in der nicht absehbar war, wann sie ihr Café wieder öffnen kann, hat sich für sie eine Tür unerwartet aufgetan: Einer Freundin, die an der Ostsee an der