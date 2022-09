Sieben Optiker in der Schorndorfer Innenstadt – und jetzt noch Fielmann

Wer in Schorndorf schlecht sieht und eine Brille braucht, hat gute Karten. Zwischen dem Unteren und dem Oberen Marktplatz der Johann-Philipp-Palm-Straße und der Gottlieb-Daimler-Straße finden sich Stand jetzt sieben Optiker in allen möglichen Preisklassen. Jetzt kommt noch ein achter dazu: Im Dezember soll in den ehemaligen Räumen der Drogerie Akzente eine Filiale von Fielmann eröffnet werden. Derzeit wird der Laden saniert. Was ist geplant?

Eine Filiale mit sechs Mitarbeitern

Entstehen soll nach Auskunft der Optiker-Kette auf einer Fläche von insgesamt 250 Quadratmeter eine Filiale mit vier Beratungstischen und zwei Refraktionsräumen, das sind Nebenräume für Sehtests beziehungsweise zur Brillenglasbestimmung. Investiert werden Fielmann zufolge rund 500.000 Euro, sechs Mitarbeiter sollen dort beschäftigt werden.

Die von Schorndorf aus nächstgelegenen Fielmann-Standorte sind in Waiblingen, Esslingen und Stuttgart. Nun expandiert die Kette trotz großer Konkurrenz also auch in Schorndorf – und sieht eigenen Angaben zufolge dort auch durchaus Bedarf: „Wir kommen unseren Kunden entgegen, orientieren uns an den Wünschen der Kunden“, schreibt die Fielmann-Zentrale auf Anfrage. „Wir gehen dahin, wo wir den Bedarf sehen, damit unsere Kunden nicht mehr so weit ins Umland fahren müssen. Davon profitieren auch andere. Wo wir sind, sorgen wir für Frequenz, beleben die Fußgängerzone.“

Frequenzbringer Bantel

Zweifel meldet an dieser Einschätzung Uli Fink vom Stadtmarketingverein Schorndorf Centro an. Optiker gebe es in Schorndorf in jeder Preisklasse genügend, sagt er. Dass Fielmann kommt, sei allerdings seit Jahren erwartet worden. „Schade, dass die Vermieter nicht an den Branchenmix denken“, meint er, räumt aber auch ein, dass es derzeit für Vermieter schwer sei, Räume an den Mann zu bringen. Hörgeräteakustiker und Optiker seien immer die, die am meisten zahlten. „Ob sie aber auch die meiste Frequenz bringen, bezweifle ich.“ In der Schorndorfer Innenstadt sei jedenfalls eindeutig das Kaufhaus Bantel der Frequenzbringer. „Die machen einen tollen Job“, sagt der Geschäftsführer von Schorndorf Centro. „Fielmann ist austauschbar – Bantel nicht.“ Zudem punktet Schorndorf aus seiner Sicht mit vielen kleinen inhabergeführten Geschäften, bei denen die Beratung ganz oben stehe und deren Inhaber bereit seien, sich in der Stadt einzubringen. „Fielmann ist das nicht. Die interessieren sich nicht für Stadtmarketing.“

Wie berichtet, hat die Filiale der Parfümerie Akzente, die vier Jahre lang in der Johann-Philipp-Palm-Straße 19 logiert hatte, im Sommer dichtgemacht. Schlecht scheint die Filiale nicht gelaufen zu sein, pandemiebedingt hatte sie aber „wie überall im Einzelhandel“ Einbußen erlitten, wie Martin Aschenbrenner von der Parfümerie Akzente GmbH damals erklärte. Aschenbrenner zufolge hatte die Mega-Kette Douglas nach der Übernahme von Akzente allerdings alle Filialstandorte einer Prüfung unterzogen.

Der dritte Mieterwechsel steht an

Am Standort in Schorndorf steht nun der dritte Mieterwechsel an. Davor gab es dort mit Glas Lang 50 Jahre lang hochwertiges Porzellan und Gläser. Die Geschichte des Traditionshauses begann vor mehr als 100 Jahren: Von ihrem Großvater Leopold Lang hatte Ute Walz das Glas- und Porzellangeschäft, das sie mit ihrem Mann Siegfried führte, bereits 1977 als Geschäftsführerin übernommen – nach dem frühen Tod ihres Vaters Eugen Geiger. Immer wieder wurde erweitert und modernisiert. Von 1982 bis 2011 betrieben Ute und Siegfried Walz sogar eine Filiale in Endersbach. In Schorndorf bauten sie 1990 das Obergeschoss aus und erweiterten 1992 nochmals, bis sie am Ende auf die endgültige Verkaufsfläche gekommen waren.