Silvester und Neujahr: Wie haben die Bäcker in Schorndorf geöffnet?

Haben Sie auch so gerne den Duft von frisch gebackenen Brötchen in der Nase? Eine leckere Brezel zum Frühstück, ein Baguette für den Silvesterabend oder ein Stück Kuchen für den Kaffeenachmittag am Neujahrstag – so oder so ähnlich könnten die Planungen aussehen.

An den Feiertagen sind frische Backwaren beliebt. Aber welche Schorndorfer Bäcker haben am Silvester-Samstag oder gar an Neujahr, 1. Januar 2023, geöffnet? Wir haben uns mal umgehört.

Verkauf am Silvester-Samstag

Die Bäckerei-Kette Maurer aus Winnenden ist in Schorndorf mit gleich vier Filialen vertreten: in Miedelsbach, am Marktplatz, in der Johann-Philipp-Palm-Straße sowie in der Arnold-Galerie. Auch in Winterbach gibt es zwei Läden von Maurer. All diese Standorte haben am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet. An Neujahr haben die Mitarbeiter frei – die Filialen sind geschlossen.

Hetzinger in der Moserstraße hat ebenso am ersten Tag des Jahres 2023 den Laden dicht – am Silvestertag ist allerdings von 6 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Filialen der Bäckerei Weigele verkaufen an Silvester zu den üblichen Samstags-Öffnungszeiten Brezeln, Brötchen und mehr. Die in Urbach ansässige Bäckerei-Conditorei Wiedmaier ist rund um Schorndorf mit gleich sechs Filialen vertreten. An Silvester verkaufen die jeweiligen Standorte zu ihren normalen Samstags-Öffnungszeiten (6 bis 12.30 Uhr). Nicht geöffnet hat lediglich die Filiale am Bahnhof in Schorndorf. Der Standort Rehhaldenweg ist die gesamten Schulferien über geschlossen und öffnet erst am 7. Januar wieder. Die Gmünder Bäckerei Schmid-Kuhn, die im Rems-Murr-Kreis nur in der Hauptstraße in Plüderhausen eine Filiale betreibt, hat ebenfalls nicht an Neujahr geöffnet. An Silvester hingegen kann man dort von 6 bis 12 Uhr frische Backwaren kaufen.