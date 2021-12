Stühlerücken im Gemeinderat. Die 45-jährige Simone Höfer folgt auf die Grünen-Stadträtin Johanna-Maria Dobler. Diese war Anfang November umgezogen und deshalb aus dem Gemeinderat ausgeschieden. Johanna-Maria Dobler war im Mai 2019 in den Gemeinderat eingetreten, so Erster Bürgermeister Thorsten Englert in einem kleinen Rückblick in der Sitzung des Gemeinderats. Das Wohl der Kleinsten und deren Familien sei ihr besonders am Herzen gelegen. Im Namen der Stadt dankte Englert der scheidenden