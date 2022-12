So haben die Bäckereien in Schorndorf über die Feiertage geöffnet

Frische Brezeln zum Frühstück, Brot für das Weihnachtsessen oder ein Stück Kuchen zum Silvestermenü. Auch an und zwischen den Feiertagen sind frische Backwaren beliebt. Doch nur wenige Bäckereien haben an Weihnachten und Neujahr geöffnet. Bei diesen Bäckern rund um Schorndorf bekommen sie auch an Weihnachten frische Backwaren.

Nur ein Bäcker hat am 25. Dezember geöffnet

Die Bäckerei-Kette Maurer aus Winnenden ist in Schorndorf mit gleich vier Filialen vertreten: In Miedelsbach, am Marktplatz, in der Johann-Philipp-Palm-Straße sowie in der Arnold Galerie. Auch in Winterbach gibt es zwei Läden von Maurer. All diese Standorte haben am 24. und 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag öffnet Maurer nicht, ebenso an Neujahr. Zwischen den Feiertagen haben die Maurer-Filialen zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Hetzinger in der Moserstraße hat an den Feiertagen nicht geöffnet. An Heiligabend allerdings von 6 bis 12 Uhr und an Silvester von 6 bis 13 Uhr.

Auch die Filialen der Bäckerei Weigele haben alle an Heiligabend von 6 bis 12 Uhr geöffnet. Das Besondere: Die beiden Standorte in der Schillerstraße und in Weiler (Pfarrstraße 12) verkaufen auch am 1. Weihnachtsfeiertag zwischen 8 und 11 Uhr. Damit ist Weigele der einzige Bäcker in Schorndorf, der auch am 1. Weihnachtsfeiertag Backwaren verkauft.

Am 26. Dezember hingegen bleiben alle Weigele-Bäckereien geschlossen. Zwischen den Feiertagen ändert sich nichts an den Öffnungszeiten, wie eine Verkäuferin erklärt. Und auch an Silvester verkaufen alle Filialen zu den üblichen Samstags-Öffnungszeiten Brezeln, Brötchen und mehr.

Wiedmaier in Rehhalde länger geschlossen

Die in Urbach ansässige Bäckerei-Conditorei Wiedmaier ist rund um Schorndorf mit gleich sechs Filialen vertreten. An Heiligabend verkaufen die jeweiligen Standorte zu ihren normalen Samstags-Öffnungszeiten (6 bis 12.30 Uhr). Nicht geöffnet hat lediglich die Filiale am Bahnhof in Schorndorf. Der Standort Rehhaldenweg ist die gesamten Schulferien über geschlossen und öffnet erst am 7. Januar wieder.

Die Gmünder Bäckerei Schmid-Kuhn, die im Rems-Murr-Kreis nur in der Hauptstraße in Plüderhausen eine Filiale betreibt, hat ebenfalls nicht an den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr geöffnet. An Heiligabend und Silvester hingegen kann man dort von 6 bis 12 Uhr frische Backwaren kaufen.