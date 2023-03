Sperrung in Aichenbachstraße in Schorndorf: Arbeiten an Wasserleitung verzögert

Die Arbeiten in der Aichenbachstraße zur Erneuerung der Wasserhauptleitung verzögern sich. Wie die Stadtverwaltung in Schorndorf mitteilt, verlängert sich dadurch die Vollsperrung zwischen der Friedhofstraße und der Silcherstraße bis Freitag, 31. März.

So verläuft die Umleitung

Die Umleitung führt von der Burgstraße kommend in die Friedhofstraße, über die Goethestraße in die Silcherstraße und wieder zurück in die Aichenbachstraße und von der Aichenbachstraße weiträumig über die Schlichtener Straße oder die Uhlandstraße.